Украйна нанесе удар с дронове на химическия завод „Дорогобуж“ в Смоленска област на Русия. Бързо движещи се цели, вероятно дронове с реактивен двигател, бяха засечени, докато навлизат в региона по-рано тази вечер. Заводът произвежда азотни химикали и компоненти, използвани в промишлени експлозиви.
‼️Ukraine launched a drone attack on the Dorogobuzh chemical plant in Russia's Smolensk region. High-speed targets, possibly jet-powered drones, were detected entering the region earlier tonight. The facility produces nitrogen chemicals and components used in industrial explosives. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2026
Атаки са докладвани и в Белгород, Русия. Очевидци съобщават за експлозии. Половин час по-рано силни експлозии са регистрирани и в окупирания Луганск.
Explosions are reported in Belgorod, Russia. Half an hour ago, strong explosions were also recorded in occupied Luhansk. #Ukraine https://t.co/zuhmTWLlhk— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2026
Тежки поражения след последния удар по Керченския мост
Радио Свобода публикува нови цветни сателитни снимки, показващи значителни щети по Керченския мост след три последователни дни на украински удари. Най-малко три секции от железопътната линия изглеждат повредени, включително близо до опората на последната оцеляла арка. Железопътното движение беше спряно отново, но според докладите се възобнови по-късно днес.
‼️Radio Svoboda has published new color satellite imagery showing significant damage to the Kerch Bridge following three consecutive days of Ukrainian strikes. At least three sections of railway track appear damaged, including near a support of the last surviving arch. Rail traffic was halted again but reportedly resumed later today. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2026
Русия готви масиран удар по Украйна
Русия изглежда се подготвя за мащабна комбинирана нощна атака срещу Украйна. Докладвани са движения на бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160, както и изстрелвания на дронове от няколко региона. Наблюдателите предупреждават за възможни удари с крилати, балистични и хиперзвукови ракети в малките часове на нощта.