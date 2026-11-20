Русия няма да успее да надделее над непоколебимата подкрепа от страна на основните съюзници на Украйна. Това заявиха днес лидерите на Германия, Великобритания, Франция и Украйна в съвместно изявление след днешната среща на Коалицията на желаещите в германската столица Берлин, предаде Ройтерс.

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Канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерът на Великобритания Анди Бърнам и президентите на Франция - Еманюел Макрон, и на Украйна - Володимир Зеленски, призоваха Русия да се съгласи на енергийно примирие през зимата като първа стъпка към прекратяване на военните действия. Освен това те обещаха да положат допълнителни усилия за снабдяване на Украйна с още средства за противоракетна отбрана преди настъпването на студените месеци.

Без опити за поделяне на света в стил "Ялта"

Европейски лидери предупредиха на днешната среща на Коалицията на желаещите в Берлин да не се допуска заобикалящ ги мирен процес в страната, след като американският президент Доналд Тръмп се срещна по-рано през деня в китайския град Шънджън с лидерите на Русия - Владимир Путин, и на Китай – Си Дзинпин, предаде Ройтерс.

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Европа настоява да бъде включена в преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, а срещата на коалицията в германската столица събра лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Полша, Италия и НАТО със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зет на Тръмп.

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Коалицията на желаещите, която обединява около 40 държави, подкрепящи Украйна, цели да потвърди ангажимента си към Киев на фона на продължаващата руска инвазия, както и да координира позициите си в преговорите за прекратяване на войната.

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Путин постигна дипломатически успех на срещата на високо равнище в Шънджън, което засили опасенията в Европа, че решения, засягащи Украйна и бъдещето на континента, могат да бъдат взети без европейско участие, посочва Ройтерс. Срещата в Шънджън начерта паралели с Ялтенската конференция от 1945 г. между САЩ, Великобритания и Съветския съюз - събитие, което очертава сферите на влияние и се превръща в нарицателно за договорки между велики сили, наложени на по-малки държави, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

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„Формат от типа "Ялта" няма да донесе мир“, заяви пред репортери германският канцлер Фридрих Мерц, като добави, че лидерите няма да позволят Европа да бъде разделена. Той също така се опита да омаловажи значението на срещата в Шънджън, определяйки я преди всичко като „възможност за снимки“. „САЩ разбират, че без нас мир не може да има. Ние, от своя страна, знаем, че със САЩ до нас перспективите за мир се увеличават“, добави Мерц.

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Застанал до Мерц, Къшнър се опита да успокои съюзниците, като подчерта, че Тръмп иска мирно споразумение, постигнато с подкрепата на Европа, и че Русия се е съгласила да участва в многостранни преговори с европейско участие. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че в бъдеще Европа трябва да бъде включена в мирните преговори.

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Тръмп, който се включи дистанционно в срещата в Берлин, е останал с убеждението, че „мирът е постижим“ след разговорите си с Путин и Си, заяви Къшнър. Освен това той посочи, че американският президент е отворен към идеята за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна, подобни на клаузата за взаимна отбрана по Член 5 от договора на НАТО - за колективната отбрана, и че Русия е приела тази възможност. „От гледна точка на Америка, предоставянето на гаранции за сигурност, подобна на тази по Член 5, е изключително сериозна стъпка. Мисля, че президентът Тръмп е готов да обмисли подобен вариант“, заяви Къшнър.

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Президентът на Франция Еманюел Макрон отиде още по-далеч, призовавайки въпросът за членството на Украйна в НАТО да бъде „отворен отново“ – и това в момент, когато Москва, от своя страна, настоява за цялостно преразглеждане на архитектурата на европейската сигурност, предаде Франс Прес.

„Абсолютният приоритет е разгръщането на нови противоракетни системи и нови прехващачи. Всеки, който има възможност да предостави средства за защита и опазване на украинските граждани, трябва да го направи незабавно“, настоя Макрон.

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Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Европа ще остане до Украйна „толкова дълго, колкото е необходимо“. На свой ред министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че вече е взето решение за „европейски екип, който да работи в тясна координация с Украйна и САЩ.

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„Сега трябва да дадем на този екип ясен мандат – да определим какво искаме, какво предлагаме и какво никога няма да приемем“, заяви Мелони, цитирана от националната новинарска агенция АНСА. „Тази коалиция работи по гаранции за сигурност, включително ангажимент, вдъхновен от член 5 на договора за НАТО, предложен от Италия – модел, който вече е на масата за преговори“, подчерта Мелони.

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САЩ и Европа – близки съюзници от края на Втората световна война насам – се отдалечиха едни от други, тъй като администрацията на Тръмп намали подкрепата за Украйна и настоя партньорите от НАТО да плащат повече за собствената си отбрана, отбелязва Ройтерс.

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Срещата на Тръмп с Путин предизвика остра реакция както сред европейските съюзници, допълва агенцията. „Путин не е наш приятел и никога няма да бъде“, заяви полският премиер Доналд Туск, коментирайки думите на Тръмп. „За мен е напълно неразбираемо защо един американски президент би искал да седне на една маса с президента Путин“, заяви датският премиер Мете Фредериксен, като предупреди, че Путин „ще се почувства още по-уверен след днешната среща.“

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който многократно се е опитвал да тушира ​​напрежението в рамките на Алианса и да поддържа добри отношения с Тръмп, заяви, че е нормално големите ядрени сили да провеждат срещи. „Президентът Тръмп полага огромни, титанични усилия за постигане на мир в Украйна и мога само да го поздравя за това“, отбеляза Рюте.

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