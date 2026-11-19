Засилена въздушна активност на НАТО и съюзниците му беше регистрирана днес над Черноморския регион и по източния фланг на Алианса. В операции за наблюдение, ранно предупреждение, разузнаване и зареждане с гориво във въздуха са участвали самолети на Италия, Франция, Великобритания, САЩ и Турция. Това съобщава специализираният сайт за проследяване на военна авиация Itamilradar.

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Сред засечените машини е италиански самолет Gulfstream E.550 CAEW, предназначен за далечно радиолокационно наблюдение, ранно предупреждение и управление на въздушни операции. Той е изпълнявал полет над западната част на Черно море. Франция е участвала с разузнавателния самолет Beechcraft 350ER ALSR Vador, който също е бил забелязан в региона през последните дни.

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Във въздушното наблюдение се е включил и безпилотният разузнавателен самолет RQ-4D Phoenix на НАТО. Машината може да лети на голяма височина и да събира разузнавателна информация от обширни райони, без да излага на риск пилотски екипаж.

Американските военноморски сили са изпратили и патрулния самолет P-8A Poseidon, предназначен за морско наблюдение и борба с подводници. Турските военновъздушни сили са участвали със самолет Boeing E-7T, оборудван със системи за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство.

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Особено активна е била и дейността по зареждане с гориво във въздуха. Itamilradar съобщава за проследени три самолета танкери – британски Airbus KC3 Voyager, самолет Airbus A330 MRTT на НАТО и френски Airbus A330 MRTT.

Полетните им маршрути са преминавали над Румъния и западната част на Черно море. Тези самолети осигуряват възможност на изтребителите и разузнавателните платформи да останат по-дълго във въздуха и да поддържат продължително присъствие в региона.

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Освен проследените машини са регистрирани и допълнителни полети на изтребители над по-широкия район. Те обаче не са могли да бъдат независимо идентифицирани чрез публично достъпните системи за проследяване на въздушния трафик. Според Itamilradar реалният мащаб на въздушната активност вероятно е бил по-голям от този, който може да бъде установен само чрез публичните данни.

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