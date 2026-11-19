Точно преди общата среща с китайския авторитарен лидер Си Дзинпин, американският президент Доналд Тръмп все пак се срещна с руския диктатор Владимир Путин. Това стана след куп спекулации ще има ли или няма да има отделна среща между двамата - и от страна на Кремъл, и от страна на Белия дом имаше опровержения, че ще има такава среща. В крайна сметка такава се получи, а Тръмп, при влизането си, веднага определи Путин така: "Кой е той? Той е мой приятел" - ОЩЕ: Пълно унижение за Путин в Китай: На отделна маса с дамите
"Имаме страхотна връзка от много години, познаваме се отдавна. Мисля, че много чудесни неща могат да произлязат или поне да започнат. Ще имаме втора среща по-късно, както може би знаете", уточни Тръмп, явно визирайки среща след тази, на която заедно с Путин ще се видят и ще разговарят със Си Дзинпин - ОЩЕ: Тръмп поиска среща на 4 очи с Путин в Китай (ВИДЕО)
Trump with Putin: We've had a great relationship for many years. We've known each other for a long time. I think a lot of wonderful things can come out of this, or at least start, but I think they will come out of this. https://t.co/w27VqtTQbl— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
The meeting between Trump and Putin begins as Putin shakes hands with Rubio and Bessent. https://t.co/hup0ORqIJp— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Срещата между Си Дзинпин, Тръмп и Путин трябва да започне в 8:30 часа българско време. С огромен интерес се очаква дали в крайна сметка от тези срещи ще произлезе нещо полезно и евентуално да има истински напредък за спиране на войната в Украйна. По-вероятният сценарий обаче е да бъдат поставени някакви основи за разделяне на света на сфери на влияние между САЩ, Китай и Русия - от това се опасяват мнозина.