Повечето българи имат на депозит спестявания от под 1000 евро. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Павел Вълчев. Той представи най-новото проучване на агенцията*, свързано със спестяванията на българите и избора им на подфонд от втория стълб на пенсионното осигуряване: “Всъщност ние това, което виждаме, че от една страна 59%, над половината от българските домакинства имат спестявания. Като казвам това, трябва ясно да си даваме сметка, че всъщност те са в един ограничен размер, по данни на БНБ от тази година, който се отнася до депозитите, ние виждаме, че голямата част от депозитите, над половината, са до 1000 евро. А друга значима част общо, за да достигнат до 94%, са до 25 000 евро. Още: Българите с все повече спестявания в банките

Финансова тревожност

Какво означава това? Че всъщност не можем да говорим за някаква стабилност и осигуряване. По-скоро могат да се поемат краткосрочни проблеми, които семействата имат възможност да финансират. Индикатор за финансовата тревожност и несигурност е, че ние установяваме, че по-малката част от тези хора, под половината от тези 59%, които имат спестявания, и в момента успяват да спестяват. Т.е. по-голямата част от хората, които имат спестявания към момента не спестяват, не могат. Като тук разпределението е изключително интересно: 28% от всички и към момента спестяват, като ние виждаме, че в приблизително равни дялове – 15% го правят регулярно, да кажем всеки месец, а пък 13% това го правят, когато получат някакъв по-сериозен доход.

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Бих казал като извънреден, а не регулярен. Но всъщност виждаме, че имаме около 1/3, 31%, които имат спестявания, но не могат да ги увеличат. Нека разделим тази група на две подгрупи – 18% поне не харчат от тези пари, които са заделили, т.е. не успяват да заделят, но не харчат от спестяванията си. Още: Лихвите по потребителски кредити се понижават

35% нямат никакви спестявания

Другите 13% са принудени да харчат от спестяванията си, което, бих казал, е най-притеснената група от хората със спестявания. 13% от домакинствата е сериозен процент. И нека да кажем, че пък 35% изобщо нямат спестявания.“

Повечето осигуряващи се във втория пенсионен стълб са предпочели балансирания подфонд. В динамичния и рисков са инвестирали предимно млади хора под 50 години, докато тези в предпенсионна възраст са избрали консервативен подфонд, каза Павел Вълчев.Още – във видеоматериала. Още: Заради еврото: Рязък скок в броя на милионерите в България

*Проучването е проведено съвместно със сайта Таралеж.бг, с който Алфа Рисърч ще следи периодично нагласите на общественото мнение по актуални социални и икономически въпроси. Проучването е представително за пълнолетното население на страната, реализирано чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица в периода 19 - 30 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни българи. Използвана е двустепенна извадка с подбор на респондентите по квота въз основа на признаците пол, възраст и образование.