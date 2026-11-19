Целта на нашето събиране е развитието на образователната среда. Не само на образователната система, а на средата за образование, защото ние включваме освен редовни членове и асоциирани членове, които са хора свързани с образованието по различни пътища. И заедно с тях, и с нашата експертиза, да работим за една по-добра образователна среда, реализирайки иновациите и идеите, които имаме.

Това казаха в предаването "Студио Actualno" председателят Татяна Райкова и съоснователят Зарина Филева-Иванова на новосъздаденото Сдружение на частните образователни институции в България (СЧИОБ).

Сдружението на частните образователни институции в България е независимо обединение на частни детски градини, училища, професионални колежи, лицензирани центрове за професионално обучение и други частни образователни и квалификационни институции с национално или международно признат статут.

По думите на експертите, въпреки конкуренцията в частния образователен сектор, представителите на образователните институции трябва да бъдат и са преди всичко съмишленици.

"Частното образование е партньор на държавното и общинското, а не конкурент. Всички сме започнали работа в тази сфера основно поради идеализъм. След това може да се е превърнало в бизнес и то е хубаво, че е бизнес, защото освен всичко, сме едни от най-големите данъкоплатци, което е в унисон с това, което казах - ние сме партньори на държавата", обясни Зарина Филева.

Едно от най-съществените предимства на частното образование, което беше посочено в разговора, е възможността за по-голяма организационна и методологична свобода. Частните образователни институции трябва изцяло да отговарят на изискванията на държавните образователни стандарти. Това обаче не им пречи да имат повече свобода при избора на допълнителни подходи, методики и иновативни решения.

Според гостите именно тази гъвкавост им позволява да реагират по-бързо на промените в обществото и на новите предизвикателства пред съвременното образование.

Мисията на сдружението е да обединява лидери, образователни институции, експерти и партньори от сферата на частното образование в България с цел насърчаване на качеството, иновациите и устойчивото развитие на образователната среда.

Чрез професионално сътрудничество, обмен на добри практики, развитие на човешкия капитал и участие в национални и международни инициативи сдружението работи за изграждане на модерно, достъпно и конкурентоспособно частно образование, което подготвя децата и младите хора за предизвикателствата на бъдещето.

Повече за бъдещето на сдружението и неговите приоритети - вижте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.