Истински проливен дъжд от руски ракети и далекобойни дронове засипа цели в цяла Украйна рано тази сутрин. Крилати ракети (включително с морско базиране "Калибър", поне 16), изстреляни от руски стратегически бомбардировачи Ту, достигнаха украинска територия към 6:00 часа сутринта българско време. Преди това руснаците изстреляха дронове и балистични ракети (включително свръхзвукови като "Циркон" и противокорабните им "колежки" "Оникс"), като балистиката беше изстреляна основно от Брянска област – според оценки на украински мониторингови канали още преди Путинова Русия да изстреля крилатите си ракети изстреляното количество ракети е било поне 48 бройки. Официалният канал на украинските ВВС в Телеграм е препълнен със съобщения за изстреляни ракети и дронове - вероятно това ще е най-мощната руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна тази година - Още: Украйна очаква тежка ракетна атака в следващите часове

В ранните часове на нощта, при основния балистичен удар първата цел беше Киев. Но не само – Харков, Одеса, Хмелницка област, Полтавска област – Кременчук основно, Кировоградска област, Виница, Лвов, Тернопол, Черкаси, Днипро. За Киев дотук в официалния канал в Телеграм на кмета на украинската столица Виталий Кличко има съобщения за пожари на поне четири места – жилищна сграда в Облонски район, инфраструктурен обект в Голосеевски район и пожари в нежилищна сграда и офис сграда. Все още няма официални данни за пострадали, но при такава масирана атака е въпрос на време да излезе информация - първите две съобщения са за 3-ма и 15 ранени. Но има информация, че четири моста в Киев са били цел на руските ракети и дронове – Южният мост, както Дарницки, Подолски и най-дългият, мостът Патон. Кличко вече обяви, че движението между двата бряга на Днепър в Киев е спряно.

В Днипро е ударена поредна жилищна сграда, в Лвов – също. Засега военновременните ръководители на Днепропетовска област Олександър Ганжа и на Лвовска област Максим Козицки не съобщават колко са жертвите и какви са щетите, очаква се информация по-късно:

Междувременно склад за боеприпаси на руската армия в окупираната от нея Луганска област е хвръкнал във въздуха - ОЩЕ: Преди Путин да се срещне с Тръмп и Си: Канонада срещу Кримския мост и Москва. Русия удари мостове в Киев (ВИДЕО)

Освен това - съоснователят на украинската оръжейна компания Fire Point Денис Щилерман публикува загадъчен пост в профила си в "Х", с числото 3. Според украински мониторингови канали, Щилерман е посочил, че 3 руски изтребителя "Сухой" са поразени от Украйна на руското военно летище "Липецк-2", но се очакват повече подробности:

-3 https://t.co/9Bdb0oBkFw — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 19, 2026

На този фон, беларуската опозиционна медия NEXTA припомни как едно от най-гнусните пропагандни оръжия на режима на руския диктатор Владимир Путин - Маргарита Симонян, главен редактор на Russia Today - цинично задаваше въпроси на Путин за руските бомбардировки по Украйна. От нейните думи излезе, че тези бомбардировки били "благородство на руския човек", защото били един вид щадящи, а отделно защо се бомбардира "това, което е наше" т.е. Донбас. Било въпрос на прагматизъм, излезе от думите на Путин, който се закани, че Русия винаги щяла да отговаря на удари - сякаш друг, а не точно армията на Путин, първи нападна Украйна.

Nobly bombing a neighbouring country: Russian propagandist Margarita Simonyan has once again shocked everyone with her cynicism “Isn't the fact that we aren't hitting them as hard as we could an example of the Russian people's true magnanimity?” she asked Putin. Can you imagine the sheer level of this barbarity? It's beyond anything. Putin responded with a feeble cough and mumbled something. His reaction was interpreted by Z-patriots as a sign of weakness. — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026