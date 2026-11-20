Финална стъпка до така желаната съдебна реформа. По време на днешното заседание на Народното събрание предстои да бъдат избрани 11 членове на Висшия съдебен съвет, предаде БНР. Ако той се случи, 4 години след края на мандата на действащия и досега работещ ВСС, постигането на реформата ще бъде на крачка от конституирането на новия му състав. Ще остане единствено следователите да изберат своя представител в събота. Още: Опълчил се на Борисов негов МВР министър е на път към ВСС с две други знакови имена

ВСС се състои от 25 членове, но с "уловка"

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство, като се гласуват кандидат по кандидат. Със своите 131 депутати "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

В същото време ПБ номинира 11 юристи, но в последните дни усилено се говори, че има нагласа да се откаже от част от тях в замяна на подкрепа до 160 гласа. От партията на Румен Радев твърдят, че водят разговори единствено с ПП и ДБ. Двете партии, както и "Възраждане", номинираха претенденти за поста. ГЕРБ и ДПС нямат официални свои кандидати, като формацията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски не зададе нито един въпрос по време на изслушването в правната комисия.

Ако Народното събрание не успее да запълни квотата си, тръгва нова процедура.

Един от кандидатите - бившият служебен вътрешен министър в правителството на Андрей Гюров - съдия Емил Дечев, е предложен едновременно за двете колегии. ДБ го номинира за съдийската, а ПП - за прокурорската. Затова има 20 кандидати, но 21 номинации за двете колегии. Още: ВСС без гласовете на статуквото: ДБ е амбицирана да спази предизборното си обещание (ВИДЕО)

Кандидати за Съдийската колегия

Анета Антонова - доцент по гражданско и търговско право (ПБ)

Васил Пандов - преподавател по международноправни науки; адвокат (ПП)

Евгений Стайков - бивш зам.-председател на Върховния касационен съд и бивш член на ВСС (ПП)

Емил Дечев - съдия в Софийския градски съд; бивш зам.-министър и служебен министър (ДБ)

Иван Ранчев - съдия в Апелативен съд - Пловдив (ПБ)

Калин Баталски - председател на Окръжен съд - Перник (ПБ)

Михаил Малчев - съдия в СГС, командирован в Софийския апалативен съд (ПБ)

Петьо Славов - адвокат; бивш зам.-председател на КЗК (ПБ)

Светлозар Георгиев - бивш съдия в Окръжен съд - Варна; бивш председател на Военен съд - Варна (ПП)

Силвия Цанова - адвокат (ПБ)

Таня Радуловска-Мадамжиева - адвокат; бивш съдия и зам.-министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Цвета Рангелова - адвокат; бивш народен представител ("Възраждане")

Цветко Лазаров - съдия в Софийския апелативен съд (Румен Миланов - ПБ).

Кандидати за Прокурорската колегия

Андрей Янкулов - адвокат, бивш прокурор, бивш зам.-министър на вътрешните работи, бивш зам.-министър на правосъдието, служебен вицепремиер и министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Веселин Вучков - професор по наказателен процес; бивш зам. министър и министър на МВР и народен представител (ПП)

Екатерина Салкова - професор по наказателен процес; директор на ИДП - БАН (ПБ)

Емил Дечев (ПП)

Иван Калибацев - съдия в Райотет съд - Пловдив (ПБ)

Красимир Комсалов - председател на Окръжен съд - Пазарджик (ПБ)

Милена Карагьозова - зам.-председател на Окръжен съд - Велико Търново (ПБ)

Стефан Милев - съдия в СГС, командирован в Софийския апелативен съд; бивш прокурор (ПБ)

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