Водещите европейски сили - Германия, Франция и Обединеното кралство, известни като Е3, потвърдиха дългосрочната си подкрепа за Украйна. Това се случи в съвместно изявление след срещата на Коалицията на желащите в Берлин. Страните подкрепиха 70 милиарда евро военна помощ от НАТО за 2026 г., най-малко еквивалентни нива през 2027 г. и заем за подкрепа от ЕС на стойност 90 милиарда евро.
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Предложените гаранции след примирието включват водена от европейските страни многонационална армия, подкрепена от САЩ, и правно обвързващи ангажименти в случай на възобновена руска агресия. Лидерите на Коалицията също така призоваха за зимно енергийно примирие.
Germany, France, the UK and Ukraine reaffirmed long-term support for Kyiv in a joint statement following the Coalition of the Willing meeting in Berlin. They backed €70 billion in NATO military assistance for 2026, at least equivalent levels in 2027 and a €90 billion EU support loan. Proposed post-ceasefire guarantees include a European-led multinational force supported by the US and legally binding commitments in case of renewed Russian aggression. Leaders also called for a winter energy ceasefire. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2026
Същевременно Великобритания и Норвегия обявиха, че ще финансират две нови 30-метрови бързоходни бойни лодки за Украйна. За целта те ще отделят над 131 милиона долара чрез тяхната Коалиция за морски възможности. Изградени във Великобритания, корабите ще бъдат оборудвани с ракетни оръжия и противовъздушна отбрана, за да помогнат за осигуряването на безопасността на Черноморския зърнен коридор.
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