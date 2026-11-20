Сдружение "Достойнство 2023" и Гражданска инициатива "Родители за достойно майчинство" ще проведат Общонационален граждански протест под надслов: "За достойнство, права и справедливост" пред сградата на Народното събрание в София, предаде БНР. "Положението не е розово": Протест срещу управляващите се проведе в София

Организаторите на проявата заявяват, че времето за безкрайни срещи, формални становища и поредно отлагане на решенията е изтекло, а тяхното недоволство е насочено срещу заложените параметри в проектобюджета за 2027 година и законодателни промени, които застрашават правата и сигурността на най-уязвимите групи в обществото.

В защита на хората с увреждания от Сдружение "Достойнство 2023" настояват за реална реформа в ТЕЛК, справедливи промени в Закона за здравето, ежегодна индексация на месечните помощи за деца с трайни увреждания по швейцарското правило.

За какво настояват протестиращите?

От Гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство" искат промени в подкрепа на семействата и децата, като още с бюджета за догодина обезщетението за майките през втората година на детето да е 70% от брутния осигурителен доход, а при връщане на работа майката да получава 100 процента от обезщетението плащано от НОИ.

Иска се и ежегодно индексиране на детските надбавки и премахване на задължителното съхранение на касови бележки за новите данъчни облекчения за извънкласни дейности за деца.

Пред парламента протестиращите ще заявят още, че в дългосрочен план настояват да участват активно в обсъждането и изработването на законопроекти, които засягат живота и правата на хората, искат ясна визия на държавата за справяне с демографската криза.

Казват, че това не е протест само на две организации, а отворен призив към всички граждани, родители и общности, пациентски организации, хора с увреждания, лични асистенти, майки, семейства и граждани, които разпознават своите проблеми в тези искания.

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