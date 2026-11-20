Танкери с руско дизелово гориво пристигнаха в Бразилия, заобикаляйки САЩ. Те отплаваха от руски пристанища и се бяха насочили към Съединените щати в рамките на споразумение за доставка на дизелово гориво между Вашингтон и Москва, сключено преди шест седмици. Нито един от тези кораби обаче така и не е достигнал до САЩ, отбелязва изданието The Maritime Executive. ОЩЕ: През ноември: Украинските атаки намалиха наполовина количествата рафиниран петрол в Русия

Споразумението между Вашингтон и Москва предвиждаше руско дизелово гориво да бъде доставяно в САЩ и след това насочвано към международния пазар, за да компенсира недостига на доставки от Персийския залив – дефицит, възникнал вследствие на войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток.

Русия обяви, че увеличава производството и доставките си, след като преди това бе преустановила временно износа на дизелово гориво и бензин в резултат на многобройните атаки от страна на Украйна срещу руски петролни рафинерии и петролни терминали.

Това споразумение предизвика критики от страна на Киев, а членове на Конгреса на САЩ възразиха срещу доставките, посочвайки възможни правни проблеми, тъй като всички танкери, които е трябвало да пристигнат в САЩ, попадат под действието на международни санкции.

Тръмп заяви, че се е споразумял с Путин за доставката на над 4,8 милиона тона руско дизелово гориво за американския и световния пазар. При това 300 000 тона – незабавно, а през ноември – още 500 000 тона. Бяха идентифицирани няколко танкера, като в един момент правозащитната организация „Грийнпийс“ проследи до 11 плавателни съда. Някои от тях не бяха натоварени с дизелово гориво, а други един по един изчезнаха от полезрението, след като стана ясно, че не се насочват към САЩ.

ОЩЕ: Фиаското на Тръмп: И третият руски танкер с дизел избяга от бреговете на САЩ

Танкерът „Leruo“, плаващ под флага на Сиера Леоне, изглежда е първият, достигнал крайната си дестинация в Бразилия, където пристигна по-рано тази седмица. Този танкер е бил натоварен в Приморск. Сигналът от AIS показва, че той отново е в движение и плава по река Амазонка в посока Манаус.

Танкерът „Primorye“, който плава под руски флаг, също е достигнал до Бразилия. Третият танкер, „Beast“, плаващ под флага на Сиера Леоне, също се движи покрай бреговете на Южна Америка, а сигналът от неговата AIS система гласи: „Бразилия приема поръчки“.

Украйна насочи вниманието към историята на експлоатация на танкера „Leroux“. Тя твърди, че плавателният съд често е изключвал предаването на данни чрез системата AIS и е извършвал прехвърляне на товари от кораб на кораб.

През юли 2025 г. Европейският съюз наложи санкции на танкера, като това направиха през октомври от Великобритания и други държави.

ОЩЕ: Сделката с Путин се проваля: Тръмп вероятно няма да получи никакъв руски дизел

Други танкери, които е трябвало да се насочат към САЩ, също промениха маршрута си. Например, плаващият под руски флаг танкер „Talisman“ е бил забелязан край бреговете на Египет.

Единствено „Agioi Fanendes“, плаващ под флага на Малта, остава загадка. Гръцки танкер, който не е обект на санкции, не достигна Съединените щати преди повече от седмица. Той продължава да плава в Атлантическия океан, като в данните от системата AIS посочва цел на пътуването: „Изпълнение на заповеди“. Танкерът с водоизместимост 50 000 тона бе посочен като първия, който ще пристигне в САЩ с руско дизелово гориво, но така и не стигна дотам.