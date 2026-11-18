"Преди иконата беше човекът" е посланието на новата кинопродукция "Пастир", базирана на житията на свети Иван (Йоан) Рилски Чудотворец - светеца, когото всички познаваме. На него кръщаваме децата си, църкви, болници и училища, името му носи Софийската духовна семинария, а образът му е гравиран върху българската монета от едно евро.

Сега, за първи път, историята му оживява на големия екран – от детството му в село Скрино до пътя на отшелничеството. Разказът на "Пастир" обхваща 40 години от живота на свети Иван Рилски Чудотворец и ни среща с човека, избрал да напусне света, за да се посвети на Бог.

"Първоначално усетих, че може би най-добрият подход е да търся тишината. Винаги, когато става въпрос за актьорско майсторство, било то за театър или за кино, уважавам тишината. Мисля, че тя е неизменна част от нашата професия... Особено когато става въпрос за отшелник, който е избрал да загърби света. Там има страшно много тишина. И първото, което гледах да направя е възможно най-много да избягам от себе си.", разказа в предаването "Студио Actualno" актьорът Деян Жеков, който се превъплъщава в образа на свети Иван (Йоан) Рилски.

Фотограф: Яна Жечева

Освен Деян Жеков, като една от движещите сили в сюжета ще видим писателя и драматург Георги Тенев в ролята на монаха Алексий. Във филма участват още Валентин Ганев в ролята на отец Климент, духовен наставник на Иван Рилски, и Руси Чанев като цар Борис-Михаил. Петър Дочев е Васил, брат на Йоан, а Елена Телбис – Марта, романтичният женски образ, който Йоан отхвърля, както и изкушенията на света.

"За мен това не е религиозен филм. Той е духовен филм, със сигурност, но не е религиозен. Да, той е християнски, защото изследва 40-годишния път на Иван (Йоан) Рилски, който е християнски светец. Тези ценности, които ние виждаме във филма, са общочовешки. За всеки има нещо в този филм.", допълни в разговора комуникационният експерт и ПР на продукцията Елица Виденова.

Тя сподели че първата ѝ среща с филма предизвиква у нея силна емоционална реакция, която дори я кара да се замисли за собственото ѝ отношение към духовния живот. По думите ѝ, когато гледа филма за първи път преди една година, изпитва своеобразен срам от осъзнаването колко често човек пренебрегва потребностите на душата си.

Виденова призна, че самата тя понякога подценява духовните си нужди и отделя много по-малко внимание на душата си, отколкото на физическото си тяло. Именно това е едно от най-силните послания, които открива в „Пастир“ - необходимостта човек да се грижи не само за видимото и материалното, но и за своя вътрешен свят.

Повече за филма и неговите послания - вижте в интервюто.