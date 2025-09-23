Войната в Украйна:

Не само с дронове: Украйна тормози Москва и с други "оръжия" (ВИДЕО)

През изминалото денонощие и то от 15:00 часа московско време на 22 септември, периодично кметът на руската столица Москва Сергей Собянин съобщаваше за свалени дронове, летящи към самата Москва. До 13:41 часа московско време на 23 септември той информира за 46 свалени дрона в официалния си канал в Телеграм.

РБК обаче твърди, че всъщност за пръв път при тези "атаки", заради които летищата в Москва ("Шереметиево", "Домодедово" и "Внуково") ограничават и спират понякога работа изцяло, са използвани въздушни балони. Източник на руското издание казва, че е ставало дума за много балони, които обаче не били насочвани прецизно. Остава и въпросът дали и колко дронове всъщност са били изстреляни към Москва и свалени от руската ПВО.

Освен Москва, през изминалото денонощие заради дронове затвориха летищата в Копенхаген и Осло - Още: Дронове отново: Летищата в Копенхаген и Осло затвориха и отвориха, в Москва - също (ВИДЕО)*

Припомняме, че по времето на мандата на Джо Байдън като президент на САЩ над американска територия бяха свалени обекти, определяни официално като балони - китайски шпионски балони - Още: Какво се знае за мистериозните обекти, свалени от изтребители над САЩ и Канада? 

