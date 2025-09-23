Не само с дронове: Украйна тормози Москва и с други "оръжия" (ВИДЕО)

През изминалото денонощие и то от 15:00 часа московско време на 22 септември, периодично кметът на руската столица Москва Сергей Собянин съобщаваше за свалени дронове, летящи към самата Москва. До 13:41 часа московско време на 23 септември той информира за 46 свалени дрона в официалния си канал в Телеграм.

РБК обаче твърди, че всъщност за пръв път при тези "атаки", заради които летищата в Москва ("Шереметиево", "Домодедово" и "Внуково") ограничават и спират понякога работа изцяло, са използвани въздушни балони. Източник на руското издание казва, че е ставало дума за много балони, които обаче не били насочвани прецизно. Остава и въпросът дали и колко дронове всъщност са били изстреляни към Москва и свалени от руската ПВО.

Since yesterday evening, Russian air defense is active against Ukrainian UAVs in the Moscow region. Traces of air defense can be seen in the air. In Sheremetyevo Airport, lots of incoming flights are delayed or canceled. pic.twitter.com/IZlL1R5wqM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

Освен Москва, през изминалото денонощие заради дронове затвориха летищата в Копенхаген и Осло - Още: Дронове отново: Летищата в Копенхаген и Осло затвориха и отвориха, в Москва - също (ВИДЕО)*

Припомняме, че по времето на мандата на Джо Байдън като президент на САЩ над американска територия бяха свалени обекти, определяни официално като балони - китайски шпионски балони - Още: Какво се знае за мистериозните обекти, свалени от изтребители над САЩ и Канада?