На лъжата краката са къси – тази стара като света българска поговорка нагледно беше демонстрирана от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Тя отдавна се превърна в пропагандно оръжие, което обаче често буди присмех.

Сега Захарова се обърка по какво точно е стреляла Русия в Суми. От думите ѝ излезе, че цел бил ресторант "Магелан" - всъщност този ресторант се намира в Кривой Рог, сегашното му име е RoseMarie. На всичкото отгоре той изобщо не беше уцелен, когато седмица преди Цветница руснаците обстреляха родния град на украинския президент Володимир Зеленски и уцелиха детска площадка на стотина метра от ресторанта. Загинаха общо 21 души, 9 от които деца, а ресторантът понесе щети само от взривната вълна, там нямаше пряко попадение от уж високоточната руска ракета – Още: "Ресторантът-команден център на западни военни инструктори" в Кривой Рог: ВИДЕО кой е вътре

Захарова обаче обяви този удар за удара в Суми, при това със същото обяснение, с което руското военно министерство оправда убийствата на украински деца в Кривой Рог – било стреляно по ресторант, в който се срещнали украински военни и западни инструктори:

