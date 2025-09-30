Войната в Украйна:

Невъзможна мисия: FPV дрон срещу руски войник на мотор, докато Путин поздравява с "деня на присъединяването" (ВИДЕО)

30 септември 2025, 11:43 часа 773 прочитания 0 коментара
Невъзможна мисия: FPV дрон срещу руски войник на мотор, докато Путин поздравява с "деня на присъединяването" (ВИДЕО)

Някой е гледал "Мисията невъзможна" и си мисли, че може като на филм - така е описан поредният миниепизод на дуел между руски войник на мотор и FPV дрон някъде в Донбас. Войната в Украйна продължава вече над 3,5 години - и то пълномащабната, а преди това 8 години Путинова Русия действащи чрез прокси сили, за да отцепи региона от Украйна, под шапката на уж течение за независимост, което с избухването на пълномащабната война бързо "поиска" да не е независимо, а да е част от Руската федерация.

Крайният резултат от "Мисията невъзможна", но в реалността, е печален за руския войник  - Още: Украйна свали руски военен хеликоптер с FPV дрон (ВИДЕО). Бивш шеф на Ми-5: Вече сме във война с Русия

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин поздрави жителите на украинските Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област с "деня на присъединяването" към Русия - три години от нелегалните прокремълски референдуми в украинските земи. Наглостта на Путин стигна дотам, че да каже, че "свободно и самостоятелно" хората в Донбас се присъединили с референдуми към Русия. Колко свободно и самостоятелно, припомнете си - Още: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Цялата реч на Путин беше построена върху лъжата, че чрез войната руснаците защитавали своята родина и своя народ, сражавали се и побеждавали. И внушения, че се строи "суверенна държава" - сякаш Русия досега не е била такава и ако не е, то четвърт век управление на Владимир Путин как не го е постигнало?

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Други сладки приказки - как се обновяват енергетика, социални услуги и т.н., и т.н. "Всички поставени задачи безусловно ще ги решим", обеща Путин и нарисува картина как в "освободения" Донбас се откривали огромни перспективи.

Още: Математиката не излиза: В Думата гласуваха "за" анексирането на украински земи повече от присъстващите депутати

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Донбас война Украйна референдум ДНР ЛНР референдум Херсон FPV дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес