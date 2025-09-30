Невъзможна мисия: FPV дрон срещу руски войник на мотор, докато Путин поздравява с "деня на присъединяването" (ВИДЕО)

Някой е гледал "Мисията невъзможна" и си мисли, че може като на филм - така е описан поредният миниепизод на дуел между руски войник на мотор и FPV дрон някъде в Донбас. Войната в Украйна продължава вече над 3,5 години - и то пълномащабната, а преди това 8 години Путинова Русия действащи чрез прокси сили, за да отцепи региона от Украйна, под шапката на уж течение за независимост, което с избухването на пълномащабната война бързо "поиска" да не е независимо, а да е част от Руската федерация.

Крайният резултат от "Мисията невъзможна", но в реалността, е печален за руския войник - Още: Украйна свали руски военен хеликоптер с FPV дрон (ВИДЕО). Бивш шеф на Ми-5: Вече сме във война с Русия

Такого не було навіть у Голлівуді😱



На Покровському напрямку воїни ГВ БАС Фенікс знищили кацапа-паркурщика на мотоциклі. Горів так само гарно, як і стрибав.



❗️Увага: трюк виконували виключно професіонали, рекомендується повторювати лише кацапам.



Закидейте на трюкоріз! https://t.co/cGBZ3LEZMB pic.twitter.com/JpTYHFSP3O — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 29, 2025

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин поздрави жителите на украинските Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област с "деня на присъединяването" към Русия - три години от нелегалните прокремълски референдуми в украинските земи. Наглостта на Путин стигна дотам, че да каже, че "свободно и самостоятелно" хората в Донбас се присъединили с референдуми към Русия. Колко свободно и самостоятелно, припомнете си - Още: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Цялата реч на Путин беше построена върху лъжата, че чрез войната руснаците защитавали своята родина и своя народ, сражавали се и побеждавали. И внушения, че се строи "суверенна държава" - сякаш Русия досега не е била такава и ако не е, то четвърт век управление на Владимир Путин как не го е постигнало?

Други сладки приказки - как се обновяват енергетика, социални услуги и т.н., и т.н. "Всички поставени задачи безусловно ще ги решим", обеща Путин и нарисува картина как в "освободения" Донбас се откривали огромни перспективи.

Putin marked the so-called “Reunification Day” claiming millions in Donbas, Zaporizhzhia and Kherson “chose to return to Russia” in 2022 and that the war defends this “historic unity.” He also called the invasion a “justified special operation.” These are Kremlin narratives used… pic.twitter.com/lxAoCKlEgn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2025

Още: Математиката не излиза: В Думата гласуваха "за" анексирането на украински земи повече от присъстващите депутати