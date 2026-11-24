Жители на контролираните от Русия части на Донецка и Луганска област събират подписи в две петиции до руския диктатор Владимир Путин относно прекъсванията на тока, отоплението и водата. Петицията на "ДНР" (Донецка народна република) е подписана от над 38 000 души от необходими 50 000, докато петицията на "ЛНР" (Луганска народна република) е подписана от над 17 700 от необходимите 20 000. И двете петиции са публикувани в платформата ВКонтакте (руския еквивалент на Facebook) на 17 и 18 ноември. Текстовете са почти идентични.

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Авторите им пишат, че токът се прекъсва всеки ден, понякога така е дни наред. Без електричество отоплението не работи, а температурите в апартаменти, училища, детски градини и болници падат до "неприемливо ниски нива". Водата се доставя по график, а някои изобщо нямат вода.

В Луганска област, според вносителите на петицията, някои райони са без ток повече от седмица, а когато захранването се възстанови, напрежението се колебае и уредите се развалят. Нямало е вода в продължение на 10 дни, температурите в апартаментите са 12-16 градуса по Целзий, а някои училища са преминали на дистанционно обучение. И в двете петиции се посочва, че хората "буквално замръзват по домовете си", а тези, които могат, напускат.

"Официалните отговори на администрацията са формални по своята същност и не съдържат конкретни срокове или планове", се казва в петициите (ТУК и принтскрийн ТУК). Вносителите на петицията искат разследване на причините за прекъсванията и конкретен график за възстановяване.

На 23 ноември над 207 000 клиенти останаха без ток в "ДНР", съобщиха държавните медии в Русия, позовавайки се на окупационните власти. Предния ден броят им се беше увеличил до 279 000. В "ЛНР" над 300 000 клиенти останаха без ток след украински удар с дронове на 7 ноември, а на 12 ноември токът беше прекъснат в 13 града и области, включително Луганск и Алчевск. Местните власти отдават прекъсванията на такива удари по електропреносната мрежа.

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