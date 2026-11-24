„Демократи за силна България“ категорично се противопоставя на решението на ОИК – Варна да прекрати мандата на кмета Благомир Коцев. Представителят на ДСБ в комисията гласува против. С това решение ОИК на практика подменя волята на варненци, изразена чрез свободен и демократичен избор.

Още: Отстраниха Благомир Коцев от поста кмет на Варна

Благомир Коцев прекара пет месеца в ареста без влязла в сила присъда. След освобождаването му ОИК прекратява мандата му заради обстоятелства, по които проверката е приключила преди повече от година. Мълчание с такава продължителност, последвано от внезапно решение с предварително изпълнение, поставя сериозни въпроси за мотивите и целта на този акт.

Още: "ГЕРБ не иска служебна победа": Борисов поиска оставките на членовете на ГЕРБ в ОИК-Варна

Не приемаме административни процедури да се използват като инструмент за политическо отстраняване на избран кмет. ОИК трябва публично да аргументира решението си и незабавно да публикува протокола от заседанието. Варненци заслужават да знаят защо комисията мълча повече от година и защо решава да действа точно сега.

Още: "Нов опит за заличаване на избора на хората": "Да, България" с позиция за отстраняването на Коцев

Подкрепяме обжалването на решението и искането за спиране на предварителното му изпълнение. Призоваваме Общинския съвет да не избира временно изпълняващ длъжността кмет, докато съдът не се произнесе по искането за спиране.

Още: ПП за отстраняването на Коцев: Мафията отвръща на удара, това не е правосъдие, а отмъщение