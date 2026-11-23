Украинската компания "Луч", която произвежда ракетите-дронове "Паляница" вече прави по над 1000 бройки годишно, отделно произвежда и стотици ракети "Нептун". Това съобщи генералният директор и главен конструктор на компанията Олег Коростелев пред The Wall Street Journal. "Нашата отбранителна промишленост вече достигна такова ниво, че всяко нападение срещу Украйна ще струва скъпо на нашия враг", заяви той. Същевременно Коростелев уточни, че да се увеличи обемът на производство на "Нептун" е по-сложно, тъй като е необходимо допълнително финансиране.

"Паляница" е украинска крилата ракета с турбореактивен двигател, проектирана за автономно поразяване на стационарни наземни цели. Според спецификации, публикувани през 2026 г., тя може да измине до 650 км. Общото ѝ тегло е приблизително 350 кг, от които 100 кг е бойната глава. Максималната ѝ декларирана скорост е 800 км/ч.

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На ход е и по-нататъшното развитие на "Паляница" - проектът "Ареон".

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Той е следващ етап от усъвършенстването на технологиите, използвани в "Паляница", като е проектиран за поразяване на крайбрежна инфраструктура и на стационарни цели на значително разстояние в тила. Обхватът му е до 600 км, бойната глава е с тегло 100-120 кг, а минималната височина на полета е приблизително 20 метра.

Разработчиците са помислили и за алтернативна система AltNav, която е предназначена да осигури навигация на ракетата в условията на активни електронни противодействия.

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