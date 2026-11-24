НАТО е изпратило на Полша самолет за ранно предупреждение AWACS. Решението идва след последните нахлувания на руски ракети в полското въздушно пространство. Три руски ракети Х-101 нахлуха в Полша в петък, съобщиха прокурорите, което допълнително засили опасенията, че войната на Русия в Украйна може да се разпространи на територията на НАТО.

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Решението е взето по време на извънредно заседание на Северноатлантическия съвет, където заместник-министърът на отбраната на Полша заяви, че ходът е отбранителен, за да се отблъснат нападенията. Самолетът е част от по-широко усилие за укрепване на отбранителните способности на НАТО в региона.

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„Самолет за ранно предупреждение AWACS ще бъде предоставен на Полша“, каза Павел Залевски пред репортери след среща на НАТО в Брюксел. „Това е много добра система, която ни дава още по-задълбочена оперативна осведоменост, която ни позволява да реагираме по-добре на този вид заплаха“, добави той.

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Със своите отличителни радарни куполи с ширина девет метра, 14-те самолета от системата за въздушно предупреждение и контрол на НАТО служат като очите на алианса в небето от 1982 година насам.

Базирани във военновъздушната база Гайленкирхен в Германия, флотилията играе важна роля в мисиите за наблюдение по източния фланг на НАТО, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. В случай на конфликт те могат да осигурят обща радарна картина за съюзническите изтребители, кораби и контролни центрове, като същевременно насочват бойните самолети на НАТО към техните цели.

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