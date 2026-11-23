В неделя украински военноморски дронове атакуваха либийското пристанище Бенгази, през което Русия доставя оръжия за операциите си в Африка. В резултат на атаката бе потопена най-новата руска корвета "Меркурий", въведена в експлоатация в руския флот през май 2023 г. Беше атакуван и санкционираният кораб от руския сенчест флот "MV ANGARA".
„Меркурий“, петият кораб от клас "Стерегущий" по проект 20380 в руския флот, беше спуснат на вода през 2020 г. след пет години строителство и официално се присъедини към Черноморския флот през май 2023 г. Корабът обаче така и не стигна до Черно море: вместо това беше натоварен със задачата да ескортира танкерите от руския сенчест флот в Средиземно море и Ламанша, пише Радио "Свобода".
Видео от Бенгази показва, че след атаката боеприпасите на "Меркурий" са детонирали. Корабът разполага с два торпедни апарата, противокорабни ракети Х-35, универсална морска артилерийска установка и други оръжия. Цената на такава корвета може да се оцени на приблизително 200 милиона долара, според "Ведомости". Сега той беше потопен с дрон на стойност около 200 000 долара.
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Видео показа и как са били евакуирани руснаците и либийците от екипажа на кораба с помощта на Либийската национална армия.
And here is how Russians and Libyans were rescued from the ships hit by the Ukrainians. The video was published by the Libyan National Army. Turns out "Mercury" was in retrograde… https://t.co/PpBn1YAud5— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
Запитан да коментира случая с "Меркурий", говорителят на Владимир Путин - Дмитрий Песков не намери какво да каже и заяви, че Министерството на отбраната на Русия ще коментира новината, ако сметне за необходимо.
Зеленски потвърди: Украински дронове са потопили двата руски кораба при Либия
Peskov dodged a question about the "Mercury," which has gone to the bottom It was one of the newest ships in the fleet: it was commissioned in 2023, already during the war. Zelensky confirmed the destruction of a military corvette and a cargo ship carrying weapons off Libya. Peskov says that if Russia's Defense Ministry considers it necessary, it will certainly comment on the news about the drowned. Well, what else is there to say? 😁— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI