Във Варна тази вечер беше извършен преврат. Тази вечер Общинската избирателна комисия взе решение да ме отстрани от поста кмет на Варна. Това се случи само два часа, след като Общинският съвет на Варна гласува бюджета на града. Това каза Благомир Коцев във видеоизявление, публикувано на официалната му страница във "Фейсбук". Още: Отстраниха Благомир Коцев от поста кмет на Варна

То бе направено часове, след като Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши на заседанието по-рано тази вечер да бъдат прекратени пълномощията му като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение.

По думите му, бизнесменът Данаил Спасов - Дънката е оказал натиск върху ОИК. Това може да бъде потвърдено не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации гласуваха днес за моето отстраняване, заяви Коцев. Още: ДСБ: ОИК използва формален мотив, за да отстрани избрания от варненци кмет

Олигархията във Варна е по-силна отвсякога

Олигархията във Варна е по-силна от всякога, по-силна от групировките през 90-те, по-силна от всяка национална власт през 37-те години демокрация в България, каза Коцев в изявлението си. За три години не преклоних глава нито веднъж. Делих килия с рецидивисти в София, за да устоя на бивши барети и контрабандисти във Варна, добави той.

"Не преклоних глава и днес, по време на гласуването на бюджета, когато те посегнаха на малкото обществени блага, които ни останаха. В крайна сметка хората, на които казвам "не" в продължение на три години, решиха, че са изгладнели достатъчно, за да кажат "не" на свободните варненци, които ми дадоха мандат да ги вдигна от общинската трапеза" - ОЩЕ: Стъпка към продажба на общински имоти: Благомир Коцев оттегли спорните предложения след бунт на ДБ

Той свърза решението на ОИК с действията си по време на обсъждането на бюджета и заема за инфраструктура. По думите му е изтеглил две предложения - за изграждане на тунел под Морската градина, водещ към крайбрежната алея, и за продажба на три общински имота.

"Знаете, че изтеглих от бюджета на Варна и от заема за инфраструктура две точки - за тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота. За никого във Варна не е тайна, че тунелът беше предложение на "Алтернатива за гражданите", а общинските имоти бяха поискани от "Български глас". Осуетяването на тези искания, които са в разрез с очакванията на варненци, е директната, но не и единствената причина за днешното решение на ОИК", обясни Коцев.

Кметът посочва още, че комисията се е произнесла по сигнал срещу него, подаден преди година. Според него това показва, че отстраняването му е било предварително подготвено наказание за отказа му да се подчини на бизнесмени, които се опитват да влияят върху управлението на Варна.

Решението е взето след подадени сигнали до ОИК, свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация - за случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.

На 11 ноември ОИК обсъди сигнал колко дни платен годишен отпуск се полагат на Коцев и дали отпускът, използван по време на задържането му след 8 юли, е бил законосъобразен. Жеков обяви тогава, че комисията ще изиска информация, за да се произнесе по същество по казуса.

Решението може да бъде обжалвано. Припомняме, че "Продължаваме промяната", "Да, България", "Демократи за силна България" и ГЕРБ вече дадоха изявления.

След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в Баба Алино тази вечер дойде ответният удар на задкулисието: ОИК - Варна отне мандата на избрания от варненци кмет. Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната" (ПП) до медиите.

В нея поводът за отстраняването е формалния, но така се създава абсурден и опасен прецедент: първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът.

Според ПП, срещу него са се обединили политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции. Именно затова опитите за отстраняването му не могат да бъдат разглеждани изолирано от цялостната битка за бъдещето на Варна.

Мафията се обедини срещу Коцев

Още: ПП за отстраняването на Коцев: Мафията отвръща на удара, това не е правосъдие, а отмъщение

Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Вярна да си изберат служебно кмет през общинския съвет ще бъдат пресечени. Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!, се казва в позицията.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

Това се казва в позиция на партията до медиите.

Напомня се, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна. С това е даден и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не иска ГЕРБ и името на партията и лидера ѝ да бъдат включвани в някакъв вид "политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората". Същата препоръка са получили и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна. Още: "ГЕРБ не иска служебна победа": Борисов поиска оставките на членовете на ГЕРБ в ОИК-Варна

Нов опит за заличаване на избора на хората! ОИК - Варна отстрани демократично избрания кмет на града Благомир Коцев. Мотивът им е използван отпуск в периода, в който той бе държан незаконно в софийския арест. Това се казва в позиция на "Да, България".

Докато е бил в ареста, Коцев е ползвал платен отпуск, но дните не са му стигнали, за да покрие целия период. Вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане. Прокуратурата е връщана от съда на поправителен за работата си по обвиненията срещу Коцев.

Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата, и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста ти, за който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал? Това е същината на казуса, по който предстои да се произнесе съдът при обжалване, се казва в позицията.

"Демократи за силна България" категорично се противопоставя на решението на ОИК - Варна да прекрати мандата на кмета Благомир Коцев. Представителят на ДСБ в комисията гласува против. С това решение ОИК на практика подменя волята на варненци, изразена чрез свободен и демократичен избор, се казва в позиция.

Благомир Коцев прекара пет месеца в ареста без влязла в сила присъда. След освобождаването му ОИК прекратява мандата му заради обстоятелства, по които проверката е приключила преди повече от година. Мълчание с такава продължителност, последвано от внезапно решение с предварително изпълнение, поставя сериозни въпроси за мотивите и целта на този акт, пише в позицията.

Не се приема административни процедури да се използват като инструмент за политическо отстраняване на избран кмет. Иска се ОИК публично да аргументира решението си и незабавно да публикува протокола от заседанието, тъй като "варненци заслужават да знаят защо комисията мълча повече от година и защо решава да действа точно сега".

Подкрепя се обжалването на решението и искането за спиране на предварителното му изпълнение. Призовава се Общинския съвет да не избира временно изпълняващ длъжността кмет, докато съдът не се произнесе по искането за спиране.

Още: "Нов опит за заличаване на избора на хората": "Да, България" с позиция за отстраняването на Коцев