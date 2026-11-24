Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро, който е настанен за лечение в интензивно отделение с чревна непроходимост, има “значително подобрение”, съобщиха лекарите му. Бившият крайнодесен лидер излежава присъдата си в дома си, след като беше осъден на 27 години в затвор за опит за преврат миналата година. Той страда от усложнения в резултат на рана от наръгване в стомаха по време на предизборната кампания през 2018 г., след което претърпя няколко коремни операции.

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71-годишния Болсонаро в петък бе приет в частна клиника в Бразилия. Хирургът му Клаудио Биролини каза пред журналисти, че медицинският екип към момента не планира нова операция, като вместо това ще опита с “клинично лечение”.

Кардиологът на бившия бразилски президент - Бразил Кайадо, заяви, че в неделя Болсонаро е изпитвал “засилени болки и ниска кислородна сатурация след повръщане”. Ендоскопия е показвала “натрупване на фибри в стомаха му“, което пречи на правилното функциониране на стомашната тръба, поставена в началото на хоспитализацията му, за да се възстанови чревната функция, обясни той.

Състоянието му се е подобрило, след включването на “лекарства за разтваряне на тези фибри“ от хранителен произход, отбеляза кардиологът.

Лекарите добавиха, че Жаир Болсонаро страда и от пневмония, но “много по-лека” от тази, която доведе до продължителното му лечение през март.

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След тази хоспитализация на бившия държавен глава бе позволено да излежи присъдата си в дома си, след няколко месеца, прекарани в затвора в бразилската столица.

През 2025 г. той бе признат за виновен от Върховния съд за опит да остане на власт след изборната си загуба от настоящия ляв президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Същият Върховен съд през декември трябва да се произнесе по конституционносъобразността на закон за намаляване на присъдата му.

Лула беше преизбран през октомври, след като победи най-големия син на Жаир Болсонаро - Флавио.