Русия ескалира ударите с балистични и крилати ракети срещу Украйна и увеличава производството на тези оръжия. Това съобщи украинският министър на отбраната Евгений Хмара, говорейки пред Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, съобщава Business Insider. Според него Русия произвежда по една балистична ракета на всеки пет часа и работи за ускоряване на този темп. Той добави още, че само миналия месец Русия е изстреляла 153 балистични ракети към Украйна.

„На всеки пет часа врагът изстрелва по една балистична ракета и продължава да ускорява темпото. Основните цели на Русия са цивилни лица и гражданска инфраструктура“, заяви Хмара.

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В същото време той отбеляза, че Украйна не само се опитва да сваля атакуващите балистични ракети, но и да се насочва към руски пускови установки. По-конкретно, каза той, само през последните месеци Украйна е ударила 16 пускови установки „Искандер“ и С-400. „Ще работим и за намаляване на възможностите на Русия за производство на оръжия. Поради тази причина, отбранителните промишлени съоръжения на противника са сред нашите цели“, подчерта Хмара.

Изданието отбелязва, че украинското разузнаване е съобщило по-рано, че към октомври резервите на Москва включват до 700 балистични ракети и 1000 крилати ракети. Според Главното разузнавателно управление Русия може да произвежда до 110 балистични ракети на месец, приблизително по една на всеки шест часа и половина, включително 9M723 „Искандер-М“ и РМ-48У. Последната ракета, в частност, се изстрелва от системи за противовъздушна отбрана С-400 и представлява повече от половината от резервите на Москва.

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По-рано авиационният експерт Константин Криволап по-рано съобщи, че средно Украйна унищожава приблизително две руски установки за балистични ракети седмично. По-конкретно, експертът припомни, че в нощта на 20 ноември Силите за отбрана са унищожили едновременно три руски установки. Той смята, че за тази атака може да са били използвани, наред с други неща, украински балистични ракети FP-7.

Припомняме, че в нощта на 17 ноември руските окупатори нанесоха удар с балистични ракети по украинската столица. Седем ракети поразиха Южния и Северния мост в Киев. Според Военновъздушните сили, Силите за отбрана не успяха да прехванат нито една балистична ракета през нощта.

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