"Това е проблемът. Не е само въпрос на война и на правилата на войната. Това е тероризъм без правила. Затова омразата е на много високо ниво". Това каза украинският президент Володимир Зеленски в поредно интервю, след като беше попитан дали все пак има възможност приятелството между украинци и руснаци пак да стане факт. "Днес, разбира се, има тотална омраза – те започнаха, те атакуваха и започнаха тази война", заяви Зеленски - ОЩЕ: Украйна да е защитена като в НАТО, а Европа да е без сегашния НАТО: Налудничава идея на Тръмп за мир с Русия
Zelensky: This is not only about war and the rules of war. This is terrorism without rules. That's why the level of hatred is so high. How can you forget it? You can't. https://t.co/Teh32NLHSi— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
Q: Is there a hatred between Ukrainians and Russians, or do you think there is a possibility of a renewed friendship on the other side of peace? Zelensky: Today, of course, there is total hatred, and they started it. I mean, they attacked. https://t.co/LoA6Dkv5m1— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
"Може ли да изградите приятелство с тях? Ще може, ако са готови да предприемат стъпки за поемане на отговорност. Отговорността е много важна. Просто да им простим, като например: "О, направихте нещо лошо (простено да ви е)“ Не. Не е просто нещо лошо. И не съм сигурен, че това е въпрос за нашето поколение", подчерта Зеленски - ОЩЕ: Висока цена за врага: Докато бълва по над 1000 ракети "Паляница" годишно, Украйна готви наследника й
Zelensky on Russia: Can you have friendship with them? It will begin if they are ready to take steps. Accountability is very important. Just forgive them, like, "Oh, you did something bad." No. It's not just something bad. And I'm not sure this is a question for our generation.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026