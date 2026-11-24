Повече от 700 000 руски военнослужещи са загинали във войната в Украйна, показва нова оценка. Данните подчертават изключително високата цена в човешки животи, която руският президент Владимир Путин е готов да приеме, за да постигне военните си цели. Новата оценка е изготвена от руските издания в изгнание „Медуза“ и „Медиазона“ въз основа на голямо количество нови данни, получени от две проукраински хакерски групи от руската Федерална служба за държавна статистика - Росстат.

Групите „Киберпартизани на Беларус“ и „Сайлънт Кроу“ обявиха хакването на Росстат на 1 ноември. Те получиха достъп не само до уебсайта, но и до вътрешни мрежи и извлякоха терабайти данни, включително данни за смъртността, които не са публикувани от средата на 2025 г. На 8 ноември те предоставиха тези данни на журналисти.

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Путин води пълномащабна война срещу Украйна вече близо пет години и не изглежда готов да я прекрати в скоро време. Чрез съчетание от репресии, цензура и пропаганда руският лидер успява да ограничи достъпа до критична информация за войната в страната и да потисне общественото недоволство от високата ѝ цена. От години „Медуза“ и „Медиазона“ проследяват смъртните случаи сред руските военнослужещи, като анализират предимно документи, свързани с наследствени производства в Русия.

Хакерската атака е предоставила значителни нови източници за анализа им, включително данни от руския граждански регистър и държавната система за обмен на информация, които подават анонимизирани сведения към Росстат за изготвяне на националната статистика. „Медиазона“ е убедена, че данните са автентични. Журналистите откриха в тях 95% от военните от своя списък с имената на загиналите, включително и онези, които все още не са успели да публикуват, както и 97% от номерата на записите за смърт, споменати в съдебни решения. Още 86,8% от записите са успели да бъдат съпоставени с регистъра на наследствените дела и предишни изтекли данни от службите по гражданско състояние. Според заключението на изданието е невъзможно да се фалшифицира такъв обем данни.

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Журналистите са открили около 425 хиляди загинали, при които в медицинското удостоверение като причина за смъртта е посочена военна дейност. Още около 45 хиляди са безследно изчезнали лица, които съдът е обявил за починали, а около 20 хиляди са идентифицирани по други признаци, например по военна служба в графата за заетост. Гражданските лица от приграничните и окупираните региони, загинали при обстрели, са били отсети. Така въз основа на новата информация изданията са установили най-малко 490 000 смъртни случая на военнослужещи, регистрирани от руската държава към септември. Смъртните случаи обаче често се появяват в държавните регистри с голямо закъснение. Данните например не обхващат повечето загинали през 2026 г., както и много от смъртните случаи през 2025 г.

Използвайки научни методи за прогнозиране, изследователите са изчислили какъв би бил броят на загиналите, ако регистрациите бяха напълно актуални и включваха хората, обявени за изчезнали, за които е най-вероятно да са мъртви. Получената оценка показва, че Русия вероятно е загубила над 700 000 убити военнослужещи, което представлява значително увеличение спрямо прогнозите, публикувани от двете издания по-рано тази година. Изчисленията не включват броя на ранените.

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„Ню Йорк Таймс“ уточнява, че не е потвърдил независимо данните или анализа. Установяването на точния брой загинали по време на война е изключително трудно, като историците често продължават да спорят за броя на жертвите години след края на даден конфликт. Публично достъпната надеждна информация за украинските загуби е сравнително ограничена.

Общоприето е, че Русия е загубила значително повече военнослужещи от Украйна, тъй като армиите, които се опитват да напредват, почти винаги понасят значително по-големи загуби. Русия използва и тактики, които според военни експерти са увеличили броя на жертвите на бойното поле. Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон изчисли, че до юни във войната са загинали 150 000 украински военнослужещи.

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Два сайта с ограничена прозрачност, които проследяват публично достъпна информация за украинските загуби - Lostarmour.info и UALosses.org, определят броя на загиналите и изчезналите украински военнослужещи на значително над 200 000.

Загинали руски юноши

Хакнатата база данни на „Росстат“ съдържа информация за почти 1200 смъртни случая на руски юноши, свързани с войната. Според данните, всички те към 1 януари 2022 г. са били на възраст между 10 и 14 години. По-голямата част от тях са загинали на възраст 18–19 години, тоест практически веднага след като са придобили по закон правото да сключат договор с Министерството на отбраната на Русия, сочи анализът на „Агенство. Новости“.

В рамките на анализа са отделени от общата база данни смъртните случаи, причинени от последиците от военни действия, терористични актове (много от атаките на ВСУ срещу територията на Русия са обозначени като терористични актове), множествени наранявания, обстрели и т.н. Освен това в извадката попадат хора, които са имали постоянно местожителство в Русия, но са починали в Донецката, Луганската, Запорожската и Херсонската области на Украйна – дори ако в данните им не е имало пряко указание за смърт в резултат на военни действия.

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Именно в тази група са открити 1193 смъртни случая на момчета, които към момента на пълномащабното руско нахлуване в Украйна са били на възраст 10–14 години. От тях 1150 са били на 18 и 19 години към момента на смъртта си. Други 55 смъртни случая са регистрирани сред момчета, които през февруари 2022 г. са били на възраст под 10 години.

По-рано медиите вече съобщаваха за загинали 18-годишни руски военни. През юни BBC писа, че е установила по име над 200 такива случая. Сред тях се оказа и първият загинал военнослужещ, роден през 2008 г. — Алишер Свирин от Подмосковието, загинал на 1 май 2026 г. През август „Сибир.Реалии“ разказаха за Никита Малишев от Бурятия. В началото на войната той е бил на 13 години. На 7 април 2026 г. Малишев навършва 18 години, още на следващия ден подписва договор с Министерството на отбраната, а на 12 юни загива в Запорожка област. Съгласно руското законодателство договор с Министерството на отбраната може да се сключи от 18-годишна възраст.

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От „Агенство“ допускат, че в данните може да има грешки и че част от смъртните случаи се дължат, например, на обстрели. Въпреки това с голяма вероятност значителна част от тези смъртни случаи са загинали тийнейджъри, които са отишли на война като войници.

Сред останалите възрастови групи най-голям е абсолютният брой на свързаните с войната смъртни случаи при мъжете, които в началото на 2022 г. са били на възраст 35–39 години — 82,4 хиляди души. В групата на 30–34-годишните — 80,3 хиляди, на 40–44-годишните — 74,6 хиляди, на 25–29-годишните — 56,5 хиляди, на 20–24-годишните — 44,7 хиляди, на 15–19-годишните — 26,5 хиляди. Така най-силно са пострадали мъжете, които в началото на войната са били на възраст 25–29 години: броят на смъртните случаи, свързани с войната, е съставлявал 1,4% от числеността на тази възрастова група. При мъжете на възраст 40–44 години показателят е 1,37%, при тези на възраст 30–34 години — 1,36%, а при тези на възраст 35–39 години — 1,32%.

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През 2025 г. сред починалите мъже на възраст 20–24 години смъртните случаи, свързани с войната, съставляват 72,4% от всички случаи. Сред мъжете на възраст 25–29 години този показател е 70,5%, на възраст 30–34 години — 62%, на възраст 35–39 години — 52%, на възраст 40–44 години — 43%. По този начин войната е станала причина за по-голямата част от смъртните случаи при мъжете на възраст от 20 до 39 години.