Въздушна тревога беше обявена в Полша заради поредната руска въздушна атака срещу Украйна. Центърът за правителствена сигурност издаде предупреждение за някои райони на Люблинското войводство. "Заплаха от въздушен удар. Намерете безопасно място. Следвайте инструкциите на службите", се казва в изявлението.
Според непотвърдени съобщения, руски дрон е нарушил и напуснал полското въздушно пространство.
По-рано Центърът обяви, че е повишил бойната готовност на системата за противовъздушна отбрана поради продължаващите руски въздушни удари в Украйна. Военните вече заявиха, че тези мерки имат превантивен характер и са насочени към гарантиране на сигурността и защитата на полското въздушно пространство.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️ "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów." Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 23, 2026
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Въздушна тревога беше обявена и за западните райони на Украйна, включително Волинска област.
Ударите на Русия в Украйна и на Украйна в Русия
Междувременно, в Запорожие двама души са загинали, а 22 са ранени, включително две деца на 6 и 16 години, след поредната руска въздушна атака, посочва Иван Федоров, ръководител на военновременната администрация на Запорожка област. По-рано той каза в официалния си канал в Телеграм, че ранените са 11.
В Димер, Киевска област, загиналите в срутен от руски въздушен удар жилищен блок са 11. Спасителната операция там вече приключи:
Emergency rescue operations in Dymer concluded today following a Russian strike. As a result of the Russian drone attack, 11 people were killed, including an 11-year-old girl. https://t.co/iz62Cc5EvY— WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2026
А в Русия украинците са успели да съсипят руския кораб "Оля-4" - има потвърждение за успешен удар, извършен още на 14 август 2025 г. в морското пристанище Оля, Астраханска област. По време на атаката плавателният съд е превозвал компоненти за ударни безпилотни летателни апарати клас "Шахед" и боеприпаси от Иран - Още: Либия счита, че с ударите по руски кораби Украйна ѝ обяви война