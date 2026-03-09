Ученията на НАТО за война в Арктика ще бъдат съсредоточени върху готовността на цивилните

НАТО започна днес организираните на всеки две години военни учения в Арктика. Този път обаче акцентът ще е върху ролята на цивилните в подкрепа на армията. Ученията, наречени Cold Response (“Студен отговор“), са съсредоточени върху защитата на Алианса в европейската част на Арктика, където членовете на НАТО Норвегия и Финландия граничат с Русия. Те ще продължат от 9 до 19 март.

Ученията станаха част от операцията “Арктически страж“ – мисия на НАТО, която трябва да подсили присъствието на съюза в полярния район, както и да намали напрежението с Тръмп около Гренландия.

Тази година приблизително 25 000 военнослужещи от 14 държави – включително САЩ и Дания – ще вземат участие в “Студен отговор“. Очаква се САЩ да изпратят около 4000 военнослужещи.

Преди началото на учението американската армия изтегли една ескадрила изтребители F-35, като от Пентагона отказаха да съобщят дали това е заради войната в Близкия изток. “Американската армия е сила, разположена по целия свят, и не е необичайно такива сили да получат нова задача или да бъдат преразпределени по множество причини“, заяви говорител на корпуса на морската пехота на САЩ в Европа пред Ройтерс.

В четвъртък армията ще разиграе сценарий, с който да се провери дали болниците в Северна Норвегия могат да лекуват по-голям брой ранени, които ще бъдат транспортирани от въображаема фронтова линия във Финландия.

