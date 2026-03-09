Спорт:

Ученията на НАТО за война в Арктика ще бъдат съсредоточени върху готовността на цивилните

09 март 2026, 17:54 часа 306 прочитания 0 коментара
Ученията на НАТО за война в Арктика ще бъдат съсредоточени върху готовността на цивилните

НАТО започна днес организираните на всеки две години военни учения в Арктика. Този път обаче акцентът ще е върху ролята на цивилните в подкрепа на армията. Ученията, наречени Cold Response (“Студен отговор“), са съсредоточени върху защитата на Алианса в европейската част на Арктика, където членовете на НАТО Норвегия и Финландия граничат с Русия. Те ще продължат от 9 до 19 март.

Ученията станаха част от операцията “Арктически страж“ – мисия на НАТО, която трябва да подсили присъствието на съюза в полярния район, както и да намали напрежението с Тръмп около Гренландия.

Тази година приблизително 25 000 военнослужещи от 14 държави – включително САЩ и Дания – ще вземат участие в “Студен отговор“. Очаква се САЩ да изпратят около 4000 военнослужещи. 

Още: Иран отново атакува НАТО: Трети неуспешен опит за ракетен удар по Турция (ВИДЕО)

Преди началото на учението американската армия изтегли една ескадрила изтребители F-35, като от Пентагона отказаха да съобщят дали това е заради войната в Близкия изток. “Американската армия е сила, разположена по целия свят, и не е необичайно такива сили да получат нова задача или да бъдат преразпределени по множество причини“, заяви говорител на корпуса на морската пехота на САЩ в Европа пред Ройтерс.

В четвъртък армията ще разиграе сценарий, с който да се провери дали болниците в Северна Норвегия могат да лекуват по-голям брой ранени, които ще бъдат транспортирани от въображаема фронтова линия във Финландия.

Готови да подадат заявление: Кипър иска членство в НАТО

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Финландия Арктика Военни учения Норвегия НАТО
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес