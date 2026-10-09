Нова тенденция? Втори ден, втори удар на украинците по дейта център на Yandex (ВИДЕО)

В резултат на атака на украинските въоръжени сили на 9 октомври срещу Калуга дейта център на руската интернет търсачка Yandex („Яндекс“) е претърпял поражения, като това може да доведе до прекъсвания в комуникациите, обявиха от компанията. „В момента се оценява пълният мащаб на щетите. На място работят аварийните служби и специалисти на компанията. Няма пострадали, а обществената безопасност остава най-важният приоритет“, се посочва в изявлението ѝ.

Местният губернатор крие щетите

По-рано губернаторът на Калужка област Владислав Шапша съобщи, че девет души са били ранени при нощна атака на украинските въоръжени сили в региона. Той обаче не спомена за щети по никакви съоръжения.

A second Yandex data center has been hit, this time in Kaluga. Yandex confirmed that a UAV attack damaged part of the facility, completely disabling several data center modules. The company warned that some Yandex services may experience disruptions. Russian air defenses were reportedly active around the facility throughout the night. Local authorities said 26 drones were destroyed over Kaluga and surrounding districts. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026

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"Снощи силите за противовъздушна отбрана унищожиха 26 безпилотни летателни апарата над общинските райони Малоярославец, Перемишъл и Ферзиково, както и над град Калуга. Врагът нанесе удари по инфраструктурата на града, което доведе до жертви и щети. За съжаление, девет души бяха ранени, пет от които бяха хоспитализирани и в момента са в стабилно състояние. Медиците оказват цялата необходима медицинска помощ. Пожелаваме на ранените бързо възстановяване.

Атаката нанесе щети и на частни жилища в два общински района. На място работят оперативни екипи", обяви Шапша в Telegram около 7:30 ч. тази сутрин.

Втори атакуван дейта център на компанията

Центърът за данни в Калуга стана вторият такъв обект на „Яндекс“, атакуван от украинските въоръжени сили. В нощта на 8 октомври беше ударен дейта центърът на Yandex, намиращ се на територията на завода "Саста" в Рязанска област на Русия. Впоследствие „Яндекс“ замъгли изображението на обекта в услугата си „Яндекс.Карти“.

Това е един от най-големите центрове за данни на руската компания.

🔥 A fire broke out at the Sasta machine-tool manufacturing plant in Sasovo, Russia's Ryazan region, where one of Yandex's data centers is located On the night of October 8, Ukrainian drones targeted facilities in Sasovo. Following the incident, Yandex reported disruptions to its Yandex Cloud platform due to power supply issues. — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026

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