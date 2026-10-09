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Нова тенденция? Втори ден, втори удар на украинците по дейта център на Yandex (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 12:35 часа 908 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нова тенденция? Втори ден, втори удар на украинците по дейта център на Yandex (ВИДЕО)

В резултат на атака на украинските въоръжени сили на 9 октомври срещу Калуга дейта център на руската интернет търсачка Yandex („Яндекс“) е претърпял поражения, като това може да доведе до прекъсвания в комуникациите, обявиха от компанията. „В момента се оценява пълният мащаб на щетите. На място работят аварийните служби и специалисти на компанията. Няма пострадали, а обществената безопасност остава най-важният приоритет“, се посочва в изявлението ѝ.

Местният губернатор крие щетите

По-рано губернаторът на Калужка област Владислав Шапша съобщи, че девет души са били ранени при нощна атака на украинските въоръжени сили в региона. Той обаче не спомена за щети по никакви съоръжения.

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"Снощи силите за противовъздушна отбрана унищожиха 26 безпилотни летателни апарата над общинските райони Малоярославец, Перемишъл и Ферзиково, както и над град Калуга. Врагът нанесе удари по инфраструктурата на града, което доведе до жертви и щети. За съжаление, девет души бяха ранени, пет от които бяха хоспитализирани и в момента са в стабилно състояние. Медиците оказват цялата необходима медицинска помощ. Пожелаваме на ранените бързо възстановяване.

Атаката нанесе щети и на частни жилища в два общински района. На място работят оперативни екипи", обяви Шапша в Telegram около 7:30 ч. тази сутрин.

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Втори атакуван дейта център на компанията

Центърът за данни в Калуга стана вторият такъв обект на „Яндекс“, атакуван от украинските въоръжени сили. В нощта на 8 октомври беше ударен дейта центърът на Yandex, намиращ се на територията на завода "Саста" в Рязанска област на Русия. Впоследствие „Яндекс“ замъгли изображението на обекта в услугата си „Яндекс.Карти“.

Това е един от най-големите центрове за данни на руската компания.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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