Три петролни танкера са се запалили, след като са попаднали на морски мини в Ормузкия проток. Това са заявили в понеделник от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Оттам твърдят още, че преминаването на съдовете е било подпомагано от Военноморските сили на САЩ. Според държавната информационна агенция IRNA, корабите са пътували в нарушение на правилата. Още: Петролен танкер гори в Ормузкия проток след удар в мина

Какво се случва в Ормузкия проток?

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В изявлението се твърди, че американската подкрепа "не е успяла да предотврати инцидентите".

"Ормузкият проток не е място за изпробване на неразрешени маршрути и пренебрегване на морските предупреждения", заявиха от КГИР.

Те отправиха предупреждение, че военният ескорт от страна на САЩ не ги освобождава от задължението да спазват морските разпоредби и инструкциите, издадени от Центъра за контрол на движението към Военноморските сили на КГИР.

Централното командване на САЩ не е отговорило на иранските твърдения. Информацията не е могла да бъде потвърдена от независими източници.

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