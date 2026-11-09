Нови подробности как братът на Михайло Подоляк се е бил за Путин и е убит в Украйна

Излязоха нови данни за Владимир Подоляк, по-големият брат на Михайло Подоляк, и смъртта му на фронта в Украйна. Ключовата подробност - той се биеше в редиците на армията на руския диктатор Владимир Путин.

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Новините съобщи проектът "Убити в Украйна". Проектът се е добрал до данни на Росстат, според които братът на Подоляк е загинал още преди над 2 години. Това е станало в Куриловка, Запорожка област. Причината за смъртта е "вътречерепна травма", получена по време на "военни действия". Тези подробности бяха неизвестни досега.

Преди време "Убити в Украйна" намери и гроба на Владимир Подоляк, с отбелязана дата на смъртта 19 май, 2024 година. Надгробният му камък го изобразява в униформа на полковник, носещ значка "За служба във военното разузнаване" и два ордена за храброст. На гроба му е поставен венец "От състава на Центъра за подготовка на специалисти на ГРУ". Центърът е регистриран в Москва на адреса на Военната академия на руското военно министерство, която обучава кадри за военното разузнаване.

Brother of the Advisor to the Office of the Ukrainian President Mykhailo Podolyak, Colonel Подоляк Владимир Михайлович (Podolyak Vladimir Mikhailovich) was killed in Kyrylivka, Zaporizhzhia Obl., on 19 May 2024. Cause of death: “Injuries caused by unspecified military operations” https://t.co/sWCO8dFPYx — KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine 🇨🇿🇺🇦 (@KilledInUkraine) November 9, 2026

Подоляк не е коментирал дотук новата информация. През 2021 година той нарече брат си "обикновен военен пенсионер от дълго време", а през 2024 г. заяви, че брат му е избрал да живее в друга държава още по съветско време, че почти не общуват и отрече всякаква връзка между роднините му и разузнавателните служби. Михайло Подоляк коментира и, че се радва, че родителите им не са доживели да видят как Путинова Русия напада Украйна.

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