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Нови подробности как братът на Михайло Подоляк се е бил за Путин и е убит в Украйна

09 ноември 2026, 18:50 часа 1622 прочитания 0 коментара
Снимка: Х
Нови подробности как братът на Михайло Подоляк се е бил за Путин и е убит в Украйна

Излязоха нови данни за Владимир Подоляк, по-големият брат на Михайло Подоляк, и смъртта му на фронта в Украйна. Ключовата подробност - той се биеше в редиците на армията на руския диктатор Владимир Путин.

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Новините съобщи проектът "Убити в Украйна". Проектът се е добрал до данни на Росстат, според които братът на Подоляк е загинал още преди над 2 години. Това е станало в Куриловка, Запорожка област. Причината за смъртта е "вътречерепна травма", получена по време на "военни действия". Тези подробности бяха неизвестни досега.

Преди време "Убити в Украйна" намери и гроба на Владимир Подоляк, с отбелязана дата на смъртта 19 май, 2024 година. Надгробният му камък го изобразява в униформа на полковник, носещ значка "За служба във военното разузнаване" и два ордена за храброст. На гроба му е поставен венец "От състава на Центъра за подготовка на специалисти на ГРУ". Центърът е регистриран в Москва на адреса на Военната академия на руското военно министерство, която обучава кадри за военното разузнаване.

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Подоляк не е коментирал дотук новата информация. През 2021 година той нарече брат си "обикновен военен пенсионер от дълго време", а през 2024 г. заяви, че брат му е избрал да живее в друга държава още по съветско време, че почти не общуват и отрече всякаква връзка между роднините му и разузнавателните служби. Михайло Подоляк коментира и, че се радва, че родителите им не са доживели да видят как Путинова Русия напада Украйна.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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