Войната в Иран:

Лидер на демократите: Хегсет е пълен провал, ще спрем войната в Иран по един или друг начин (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 1:58 часа 745 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лидер на демократите: Хегсет е пълен провал, ще спрем войната в Иран по един или друг начин (ВИДЕО)

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис отправи остри критики към администрацията на Тръмп заради започването на войната в Еран. „Иран е по-силен сега, отколкото преди началото на операция „Епичен провал“, водена от Пийт Хегсет“, каза той пред медиите. Операцията, наречена „Епична ярост“ от Пентагона, умишлено бе променена на „Епичен провал“, като звученето на английски между двете думи е сходно – Epic fury и Epic failure.

„Що се отнася до ситуацията с Пийт Хегсет, така нареченият министър на отбраната, тя е ясна като бял ден. Той е провал и катастрофа за американския народ. Той разкъса закона и Конституцията безнаказано и няма никакви обстоятелства, които да оправдават това той да продължи да заема тази позиция“, продължи Джефрис.

Припомняме, че по-рано тази вечер демократите внесоха официално искане в Камарата на представителите за импийчмънт на военния министър Пийт Хегсет. Самият той обяви, че утре ще говори на пресконференция по въпроса.

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„Ще сложим край на войната в Иран по един или друг начин“, категоричен бе той.

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САЩ Пийт Хегсет война Иран Хакийм Джефрис
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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