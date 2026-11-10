Лидер на демократите: Хегсет е пълен провал, ще спрем войната в Иран по един или друг начин (ВИДЕО)

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис отправи остри критики към администрацията на Тръмп заради започването на войната в Еран. „Иран е по-силен сега, отколкото преди началото на операция „Епичен провал“, водена от Пийт Хегсет“, каза той пред медиите. Операцията, наречена „Епична ярост“ от Пентагона, умишлено бе променена на „Епичен провал“, като звученето на английски между двете думи е сходно – Epic fury и Epic failure.
House Democratic Leader Hakeem Jeffries: Iran is stronger now than they were before Operation Epic Failure led by Pete Hegseth began. https://t.co/4NlU5idGZG— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
„Що се отнася до ситуацията с Пийт Хегсет, така нареченият министър на отбраната, тя е ясна като бял ден. Той е провал и катастрофа за американския народ. Той разкъса закона и Конституцията безнаказано и няма никакви обстоятелства, които да оправдават това той да продължи да заема тази позиция“, продължи Джефрис.
House Democratic Leader Hakeem Jeffries: With respect to the situation with Pete Hegseth, the so-called Secretary of Defense, it's clear as day. He's been a failure and a disaster for the American people. He shredded the law and the Constitution with impunity, and there is no circumstance that justifies Pete Hegseth continuing to hold this position.— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Припомняме, че по-рано тази вечер демократите внесоха официално искане в Камарата на представителите за импийчмънт на военния министър Пийт Хегсет. Самият той обяви, че утре ще говори на пресконференция по въпроса.
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„Ще сложим край на войната в Иран по един или друг начин“, категоричен бе той.
House Democratic Leader Hakeem Jeffries: We're going to end the war in Iran one way or the other. https://t.co/GRwiC4BQPP— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026