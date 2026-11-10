Италия одобри мерки за намаляване на сметките за електроенергия на домакинствата и предприятията

Италианското правителство одобри мерки, насочени към ограничаване на отражението на поскъпването на природния газ върху сметките за електроенергия на домакинствата и предприятията от януари, съобщи днес министърът на околната среда и енергийната сигурност Джилберто Пикето Фратин, цитиран от Ройтерс.

Високите цени на енергията са сериозен проблем за премиера Джорджа Мелони, която е изправена пред засилващи се протести заради поскъпването на живота в Италия преди парламентарните избори догодина. Страната е силно зависима от природния газ, който се използва за производството на почти половината от електроенергията си. Това е най-високият дял сред държавите от Европейския съюз, показват данните. "Мерките ще доведат до средно намаление на разходите за електроенергия с около 15 евро (16,80 долара) на мегаватчас", заяви Пикето Фратин след одобряването им от Министерския съвет, цитиран от БТА.

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Той уточни, че държавата ще възстановява част от разходите за природен газ, използван за производство на електроенергия в топлоелектрически централи. По този начин министърът потвърди параметрите на механизма, договорени с Европейската комисия миналия месец.

Аналитичният център по въпросите на климатичните промени ЕКО (ECCO) разкритикува решението с аргумента, че то ще доведе само до незначително понижение на сметките за електроенергия на домакинствата, като същевременно ще затвърди зависимостта на Италия от енергийна система, основана на изкопаеми горива.

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Ниските нива на запасите от природен газ в европейските газохранилища и смущенията в доставките, предизвикани от войната с Иран, доведоха миналия месец до поскъпване на референтния нидерландски фючърсен договор за природен газ с доставка през следващия месец до над 104 евро за мегаватчас. Днес цената му се понижи до около 82 евро за мегаватчас.

Очаква се финансирането на мерките да бъде осигурено основно чрез увеличение на системните такси, включени в сметките за електроенергия на определени категории домакинства и предприятия, както Пикето Фратин посочи по-рано. Част от финансовата тежест се предвижда да бъде поета и от производителите на енергия, които се противопоставят на мерките.

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Миналата седмица браншовата организация на електроенергийните компании "Елетричита Футура" (Elettricità Futura) обвини правителството в "енергиен популизъм", като посочи и планираното увеличение на данъците за сектора в проектобюджета за следващата година.

Италия ще увеличи с три процентни пункта ставката на регионалния данък върху производствената дейност (IRAP), приложима за енергийните компании. Очаква се това да донесе допълнителни бюджетни приходи в размер на 734 милиона евро през 2027 г. и общо около 2,5 милиарда евро през следващите три години.

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Основната италианска работодателска организация "Конфиндустрия" (Confindustria) подкрепи мярката с надеждата, че тя ще помогне на предприятията с високо енергийно потребление да се справят с големите разходи за електроенергия.