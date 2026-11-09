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Меси се завърна в идеалния отбор на света, но носителят на "Златната топка" остана извън него!

09 ноември 2026, 23:11 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Меси се завърна в идеалния отбор на света, но носителят на "Златната топка" остана извън него!

Международният съюз на професионалните футболисти FIFPRO обяви идеалния отбор на света за 2026 година, избран след гласуване на 26 317 футболисти от 75 държави. Голямата новина е завръщането на Лионел Меси, който подобри собствения си рекорд за най-много попадания в престижната единайсеторка. Същевременно носителят на "Златната топка" Хари Кейн не намери място сред избраниците. 

Меси и Ямал с исторически постижения 

Лионел Меси попадна в идеалния състав за рекордния 18-и път в кариерата си. Аржентинецът беше избран за първи път през 2007 година, а последното му участие преди настоящото беше през 2023-а. Ламин Ямал също записа историческо постижение. На 19 години испанецът стана първият футболист, който попада два пъти в идеалния отбор на FIFPRO, преди да навърши 20 години.

Любопитно е, че Килиан Мбапе е получил най-много гласове сред полевите футболисти – 9105, докато вратарят Давид Рая е събрал 10 278.

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Лионел Меси

Ето идеалния отбор на света за 2026 година:

  • Вратар: Давид Рая (Арсенал)
  • Защитници: Пау Кубарси (Барселона), Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен), Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)
  • Полузащитници: Джуд Белингам (Реал Мадрид), Родри (Манчестър Сити/Барселона), Витиня (Пари Сен Жермен)
  • Нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Лионел Меси (Интер Маями), Ламин Ямал (Барселона)

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Испания има най-много представители – четирима. Рая и Кубарси попадат в единайсеторката за първи път. 

Рекорд и при жените

FIFPRO обяви и идеалния женски отбор, в който Люси Бронз записа рекордно девето участие. Сред избраните са още Хана Хамптън, Алекс Грийнууд, Мапи Леон, Ирене Паредес, Айтана Бонмати, Алексия Путейяс, Ела Туун, Барбра Банда, Клаудия Пина и Алесия Русо. Банда от Замбия е единствената представителка на държава извън Англия и Испания.

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Лионел Меси Златна топка Хари Кейн Интер Маями
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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