Адриан Николов: Опитите в бюджета са “всички да са доволни“. Резултатът е незадоволителен (ВИДЕО)

Опитите в бюджета за 2027 г. са “всички да са доволни“. Резултатът е незадоволителен. Това каза в предаването Студио Actualno старши икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Той коментира представения от правителството на Румен Радев бюджет за догодина и отговори на въпроса можехме ли да се вместим в дефицит под 3%, а не 4,2%: “Можехме. Можехме със сигурност, но въпросът е на каква цена разбира се. Дефицитът на практика е коментарът на целия бюджет, защото това е числото, което ни казва най-хеликоптерно какво се случва с публичните финанси и какво ще се случва през следващите 12 месеца. Като това, което имаме в момента като дефицит, е израз на отказ от фискална политика до голяма степен. Още: Не само ще обеднеем, а ще задлъжнеем: Министерство на финансите предлага 100 млн. евро нов дълг

Няма смисъл и през 2028 г. да има над 3% дефицит

Тъй като правителството иска да не навреди на никого, всички да са доволни, и затова пипа по малко, навсякъде и затова резултатът е толкова незадоволителен. Тук впрочем е редно да маркираме тяхното намерение чак 2029 г. да влезем във фискалното правило. При това е много интересно защо те ни казват, че 2028 г. ще сме на 3,1%. Т. е. казват ни, че с 0,1% няма да изпълним критерия от Маастрихт, което означава, че няма да се опитат да съберат малко повече от данъци. Още: "Ще си бръкнете в спестяванията": Асен Василев обясни - догодина харчим 80 евро повече при ръст на заплатите от 50 евро

Снимка Гълъб Донев

Напротив, леко да си намалят тогава намерението за разходи, за да влезем още една година напред. За мен това е абсолютно необяснимо поведение. Няма причина да е така. Но отново, опитите за държава на “всички доволни“, леко докосване на всички икономически сектори, леки съкращения в публичната сфера, водят до този отказ и това забавяне.“

Закриване на 5000 празни бройки

Според Адриан Николов на този етап няма нито оптимизиране на бюджетните разходи, нито административна реформа: “Това, което има, е съкращаване предимно на незаетите щатни бройки. Тези 5000 души на практика не са хора, не си представяйте, че държавата ще уволни 5000 държавни служители. Напротив, това са хора, за които в момента има определен фонд работна заплата. Още: "Хвърляме гориво в огъня при прегряваща икономика": Експерти разкритикуваха новия бюджет Министерствата и институциите получават пари, но това са незаети, празни бюра, празни хора на гишета и места, които хронично не могат да се запълнят. Някои от тези незаети щатни бройки впрочем са незаети от много години. Това е по-скоро начин, по който министерствата и агенциите си разпределят допълнително материално стимулиране (ДМС), бонуси. Така че този ще бъде бюджетът, който ще бъде порязан.“

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