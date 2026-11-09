Веласкес, вън от Левски?! Свобода, а не свободия в ЦСКА | Точно попадение

ЦСКА разби Левски с 3:0 във Вечното дерби и нанесе тежък удар по амбициите на "сините" в битката за титлата. Победата на "червените" постави редица въпроси около работата на Хулио Веласкес, докато Маркус Гиздол продължава да печели доверието на привържениците на ЦСКА. Именно дербито и последствията от него бяха водещата тема в новия епизод на "Точно попадение".

Седем гола за ЦСКА срещу Левски! Какво се случва с Веласкес?

ЦСКА вкара три безответни гола на Левски и оглави класирането в Първа лига. След победата с 4:2 за Суперкупата "червените" вече имат седем попадения срещу вечния съперник в двата сблъсъка през сезона.

Къде сбърка Веласкес и има ли основания за критиките от "синята" общност към испанския специалист? Какво промени Гиздол в ЦСКА и докъде може да стигне отборът под негово ръководство? В предаването беше обсъдено и дали по-голямата свобода в играта на "червените" носи резултати, или крие рискове.

Внимание беше отделено и на европейските мачове на двата гранда – победата на Левски над Ягелония с 1:0 и загубата на ЦСКА от Панатинайкос с 1:2.

Лудогорец, националният отбор и феноменалният Карлос Насар

Сред останалите теми бяха битката за титлата, съдийските скандали и обвиненията на Кирил Домусчиев към БФС. Беше засегнат и изборът на футболисти за националния отбор преди двубоите с Исландия и Естония.

Извън футбола специално внимание получи Карлос Насар, който спечели четвъртата си световна титла във вдигането на тежести и постави три световни рекорда.

Всички тези теми обсъдиха водещият Стефан Йорданов и събеседниците му Иво Вецев и Кристиян Недев.

Гледайте целия епизод на "Точно попадение":