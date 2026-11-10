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Тръмп: Към момента нови удари срещу Иран не изглеждат нужни, но за всеки случай изпратихме трети самолетоносач (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 1:20 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Към момента нови удари срещу Иран не изглеждат нужни, но за всеки случай изпратихме трети самолетоносач (ВИДЕО)

„В момента военното действие не изглежда да е нещо много необходимо, но ние сме напълно подготвени и заредени, готови да действаме по всяка причина. Виждаме забавяне на темпото към края на този конфликт. Мисля, че ще приключи сравнително скоро“. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп относно изхода на войната в Иран.

Той отново заяви, че отношенията с Техеран са различни. „Иран разговаря с нас и те говорят много учтиво“, каза Тръмп.

„Във военно отношение, войната на практика е приключила. Просто поддържаме състоянието на нещата, и правим това наистина по настояване на страни, които са техните съседи“, каза още той.

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Тръмп все пак предупреди, че може да има нови удари. „Не гарантирам нищо. Но ако се наложи да се върнем отново, ние сме готови и заредени и подготвени за действие“, каза той.

„Вече имаме, в случай че е нужно, друг самолетоносач. Имаме много. Плава надолу и току-що пристига в Близкия изток, така че вече имаме три. И всичките са напълно въоръжени и готови, но се надявам да не се наложи да ги използваме“, обясни Тръмп.

„Съединените американски щати са напълно подготвени и въоръжени, с най-добрата техника, някога създадена. И не мислим, че ще има причина да я използваме обаче. Всичко върви много добре. Не сме загубили войник от шест месеца“, похвали се пак той.

„Иран никога няма да има ядрено оръжие и това не подлежи на преговори. Те го разбират. Те го приемат, но не признават, че го приемат. Те ще ви кажат, че не го приемат, но го приемат на 100 процента, дори на повече от 100 процента“, каза американският президент.

„Имаме там някои страхотни съюзници и трябва да се погрижим да не бъдат засегнати, а те биха били засегнати. В момента те са много по-сигурни, отколкото бяха преди шест месеца, защото Иран беше силно обезглавен, но те все още са агресорът на Близкия изток. Искаме да се уверим, че са добре. Искаме да се погрижим за хората, които са били много добри към нас през годините“, каза още той.

Тръмп отново отрече да е започвал войната. „Иран убива много хора. Тази война започна през 1979 г. Ние не започнахме войната. Те я започнаха, каза Тръмп, като добави, че режимът в Техеран е ликвидирал 75 000 протестиращи“, каза той.

„Съединените американски щати са „заредени и готови“ и подготвени за действие. В този момент обаче това изглежда доста малко вероятно. Израел и целият Близък изток са защитени от иранската опасност и заплахи. Виждаме положителен импулс към край на този конфликт и ще гарантираме, че интересите на Америка винаги са защитени. В края на това военно ангажиране американският народ и светът ще бъдат далеч по-безопасни и сигурни“, увери още той.

Иран не показва смекчаване на позицията

Въпреки уверенията на Тръмп, от иранска страна продължават с войнствената реторика и не приемат изявленията, идващи от Вашингтон. Секретарят на Върховния национален съвет за сигурност Мохсен Реза бе категоричен, че войната срещу Иран вече е съсипала правителството на САЩ. „Но Вашингтон се гърчи като отчаян играч. Сгъни картите си, спори с производителите на фалшиви новини за въображаеми преговори и спри да отричаш новия порядок в Западна Азия. Време е да се предадеш на седемте условия, които Иран многократно е поставил“, призова той Тръмп.

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Доналд Тръмп САЩ самолетоносач война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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