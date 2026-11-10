Тръмп: Към момента нови удари срещу Иран не изглеждат нужни, но за всеки случай изпратихме трети самолетоносач (ВИДЕО)

„В момента военното действие не изглежда да е нещо много необходимо, но ние сме напълно подготвени и заредени, готови да действаме по всяка причина. Виждаме забавяне на темпото към края на този конфликт. Мисля, че ще приключи сравнително скоро“. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп относно изхода на войната в Иран.
BREAKING: Trump on Iran: The military action doesn’t seem to be a very necessary thing, but we’re locked and loaded, ready to go for any reason. We’re seeing momentum toward the end of this conflict. I think it’s going to be ending fairly soon. https://t.co/LKd1gdyO8m— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Той отново заяви, че отношенията с Техеран са различни. „Иран разговаря с нас и те говорят много учтиво“, каза Тръмп.
Trump on Iran: Iran is talking to us, and they’re talking very politely. https://t.co/QtuKM1HhDu— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
„Във военно отношение, войната на практика е приключила. Просто поддържаме състоянието на нещата, и правим това наистина по настояване на страни, които са техните съседи“, каза още той.
Trump on Iran: Militarily, it’s effectively over. We’re just keeping it at the status quo, and we’re doing that really at the behest of countries that are their neighbors. https://t.co/49wdtHn294— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Тръмп все пак предупреди, че може да има нови удари. „Не гарантирам нищо. Но ако се наложи да се върнем отново, ние сме готови и заредени и подготвени за действие“, каза той.
Trump on Iran: I don’t guarantee anything. But if we do have to go back in, we are locked and loaded and ready to go. https://t.co/JMA7NSz3ur— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
„Вече имаме, в случай че е нужно, друг самолетоносач. Имаме много. Плава надолу и току-що пристига в Близкия изток, така че вече имаме три. И всичките са напълно въоръжени и готови, но се надявам да не се наложи да ги използваме“, обясни Тръмп.
Trump on Iran: We just had, just in case, another aircraft carrier. We have many. Sailing over and just arriving in the Middle East, so we have three. And they’re all locked and loaded, and hopefully we don’t have to use them. https://t.co/sItj161ZVO— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
„Съединените американски щати са напълно подготвени и въоръжени, с най-добрата техника, някога създадена. И не мислим, че ще има причина да я използваме обаче. Всичко върви много добре. Не сме загубили войник от шест месеца“, похвали се пак той.
Trump on Iran: The United States of America is fully locked and loaded, with the best equipment ever made. And we don’t think there’s going to be any reason to use it, however. It’s going very well. We haven’t lost a soldier in six months. https://t.co/LZtJt8rj1p— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
„Иран никога няма да има ядрено оръжие и това не подлежи на преговори. Те го разбират. Те го приемат, но не признават, че го приемат. Те ще ви кажат, че не го приемат, но го приемат на 100 процента, дори на повече от 100 процента“, каза американският президент.
Trump on Iran: Iran will never have a nuclear weapon, and that’s a non-negotiable point. They understand that. They accept it, but they don’t admit that they accept it. They will tell you that they don’t accept it, but they accept it 100 percent, more than 100 percent. https://t.co/n1XqfWauIV— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
„Имаме там някои страхотни съюзници и трябва да се погрижим да не бъдат засегнати, а те биха били засегнати. В момента те са много по-сигурни, отколкото бяха преди шест месеца, защото Иран беше силно обезглавен, но те все още са агресорът на Близкия изток. Искаме да се уверим, че са добре. Искаме да се погрижим за хората, които са били много добри към нас през годините“, каза още той.
Trump on Iran: We have some great allies there, and we have to make sure they’re not hurt, and they would be hurt. They are right now a lot safer than they were six months ago, because Iran’s been very much decapitated, but they’re still the bully of the Middle East a little bit. We want to make sure they’re okay. We want to take care of people that have been very good to us over the years.— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Тръмп отново отрече да е започвал войната. „Иран убива много хора. Тази война започна през 1979 г. Ние не започнахме войната. Те я започнаха, каза Тръмп, като добави, че режимът в Техеран е ликвидирал 75 000 протестиращи“, каза той.
Trump on Iran: That war was started in 1979. We didn’t start the war. They did. https://t.co/mbe7mbXEmA— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
„Съединените американски щати са „заредени и готови“ и подготвени за действие. В този момент обаче това изглежда доста малко вероятно. Израел и целият Близък изток са защитени от иранската опасност и заплахи. Виждаме положителен импулс към край на този конфликт и ще гарантираме, че интересите на Америка винаги са защитени. В края на това военно ангажиране американският народ и светът ще бъдат далеч по-безопасни и сигурни“, увери още той.
Иран не показва смекчаване на позицията
Въпреки уверенията на Тръмп, от иранска страна продължават с войнствената реторика и не приемат изявленията, идващи от Вашингтон. Секретарят на Върховния национален съвет за сигурност Мохсен Реза бе категоричен, че войната срещу Иран вече е съсипала правителството на САЩ. „Но Вашингтон се гърчи като отчаян играч. Сгъни картите си, спори с производителите на фалшиви новини за въображаеми преговори и спри да отричаш новия порядок в Западна Азия. Време е да се предадеш на седемте условия, които Иран многократно е поставил“, призова той Тръмп.