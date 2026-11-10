Кога ще бъдат доставени противогрипните ваксини: Отговорът на Катя Ивкова

Противогрипните ваксини ще бъдат доставени до края на седмицата. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Кога ще стигнат до конкретните аптеки, тя не уточни.

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Информацията беше съобщена при представянето на проектобюджета на Министерството на здравеопазването за следващата година. В него са заложени близо 725 млн. евро, или с 78,5 млн. евро повече спрямо 2026 г., както и капиталови разходи в размер на малко над 28 млн. евро. Предвижда се осигуряването на 100% от лекарствените продукти и проследяването на всяка опаковка. Целта е да се ограничи паралелният износ. Със 70% повече са средствата за имунизации. Увеличени са и парите за профилактика.

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По-качествена профилактика, по-сигурен достъп до лекарства, по-модерна спешна помощ и детско здравеопазване, както и грижа за специализантите. Това са заложените приоритети в проектобюджета за следващата година. На фокус ще бъде и изграждането на Националната детска болница.

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