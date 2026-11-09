Театър с чувство за хумор и послание: Христо Пъдев откровено пред Actualno.com (ВИДЕО)

След 150 представления, десетки хиляди зрители в цялата страна и стотици часове смях хитовата комедия "Петък вечер" излиза на най-голямата сцена в своята история.

На 25 ноември Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и Александър Деянов-Skiller ще се съберат в зала 1 на НДК за най-голямата "Петък вечер" - специално издание на спектакъла.

"Решихме, че юбилейното представление заслужава да бъде в най-голямата зала в България, или поне най-голямата за нас. Защото НДК е най-голямата зала, в която ще сме играли. Ние през лятото обикаляме летните театри, обаче те нямат такъв капацитет", разказа Христо Пъдев в предаването "Студио Actualno".

По думите му, актьорите са привързани към спектакъла и обичат да го играят, въпреки че преди 4 години, когато са го създавали, не са предполагали, че той ще стигне до Зала 1 на НДК.

"В "Татковци" ние постигнахме хубава хармония и енергия между нас. Приятелска и професионална такава, която решихме след това да използваме на сцената, и затова създадохме това представление. Успехът му, без да съм самохвален, смея да твърдя се дължи именно на тази енергия между нас. Ние искрено се забавляваме и сме искрено щастливи, когато се съберем", сподели актьорът.

Познатата на публиката история ще запази своя дух и хумор, но ще получи по-различен сценичен облик, създаден за това събитие. "Петък вечер" ще излезе от обичайните си рамки, за да изпълни не само сцената, но и пространството на залата.

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