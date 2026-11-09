В Русия замислят солени глоби за "дискредитиране на традиционните ценности"

На депутатите от Държавната дума е препоръчано да приемат законопроект, според който ще се налагат глоби за разпространение на материали, „дискредитиращи традиционните руски духовни и морални ценности“. Комисията по наказателно и административно законодателство предложи документът да бъде одобрен на първо четене, съобщава Интерфакс. Законопроектът разглежда санкциите за собствениците на социални медии и аудиовизуални услуги.

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Размер на глобите

Ако те разпространяват такова съдържание, глобите за физически лица ще варират от 5000 до 10 000 рубли, за длъжностни лица - от 50 000 до 100 000 рубли, а за организации - от 500 000 до 700 000 рубли. За рецидивисти глобите ще се увеличат съответно до 50 000 до 150 000 рубли, 300 000 до 400 000 рубли и 1 000 000 до 3 000 000 рубли.

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Предлага се отделна санкция за непремахване на материали, „дискредитиращи“ традиционните ценности или „насърчаващи тяхното отричане“. В момента онлайн кината и сайтовете за социални медии са длъжни да извършват "почистване" в рамките на 24 часа след получаване на искане от Роскомнадзор. Неспазването на това ще доведе до глоби от 10 000 до 20 000 рубли за физически лица, 100 000 до 200 000 рубли за длъжностни лица, а 0,7 до 1 милион рубли за организации. За повторни нарушения глобите ще се увеличат съответно до 150 000 до 300 000 рубли, 600 000 до 800 000 рубли и 1,5 до 5 милиона рубли.

Административни дела

Руското министерство на културата ще образува административни дела за разпространение на материали, „клеветнически“ върху традиционните ценности, докато Роскомнадзор ще разглежда делата за неизпълнение на искания за премахване. Окръжните съдилища ще бъдат отговорни за разглеждането на делата.

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Законопроектът гласи, че новите глоби няма да се прилагат за произведения, публикувани в аудиовизуални услуги преди 1 март 2026 г., или за такива с валиден сертификат за разпространение. Според доклада на съответната комисия обаче, тази клауза може да бъде изменена преди второто четене на законопроекта. Автори на инициативата са членовете на „Единна Русия“ Сергей Боярски, Антон Горелкин, Антон Немкин и Алексей Волоцков.

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По-рано в Държавната дума беше внесен законопроект, който определя като екстремистки всички идеологии, учения, култове и движения, насочени срещу „традиционните духовни и морални ценности“ на Русия. В обяснителната бележка се посочва, че липсата на „ясна забрана“ за всякакви „разрушителни“ движения представлява „екзистенциална“ опасност за страната. Един от критериите, по които идеологиите биха били класифицирани като насочени срещу традиционните ценности, беше предложен да бъде „пропаганда на злото“.

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