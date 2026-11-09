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Кога ще започне изплащането на коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи: Говори социалният министър

09 ноември 2026, 23:07 часа 796 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кога ще започне изплащането на коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи: Говори социалният министър

Изплащането на коледните добавки от 50 евро за хората от групите с ниски доходи, които имат право да ги получат автоматично, ще започне от средата на ноември. За тях няма да е необходимо да подават заявление, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в интервю за Нова телевизия. Тя уточни, че доходът е основен критерий, като при определянето на правоимащите се вземат предвид и други условия.

Минималното дневно обезщетение за безработица се предлага да се увеличи от 9 на 13 евро, а максималното – от 54 на 60 евро, посочи Ефремова. Тя обясни, че предложението за промяна на двата размера е отделно от увеличението на минималната работна заплата, и изрази надежда параметрите да се запазят при окончателното приемане на бюджета.

Окончателният процент за осъвременяване на пенсиите ще бъде уточнен през февруари 2027 г., каза министърът. Според нея най-вероятно увеличението ще бъде около 7,8%. Ефремова потвърди, че ще се приложи швейцарското правило, като уточни, че увеличение е предвидено и за минималната пенсия.

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Високият бюджетен дефицит е затруднил договарянето на минимална работна заплата, по-близка до горната граница от 672 евро по новата формула, обясни Ефремова. Тя посочи, че предвиденият за 2027 г. размер е с 12 евро под тази граница и с 40 евро над сегашната минимална заплата. 

Минималната работна заплата ще продължи да се увеличава ежегодно, каза Ефремова в отговор на въпрос дали размерът ѝ ще се запази до 2029 г. Тя очаква повишение и през 2028 г. Тригодишният срок е за оценка на адекватността на минималната заплата по специално разработени критерии, след като се натрупат достатъчно данни, обясни министърът.

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За учителите е предвидено увеличение на възнагражденията със 7,5% през 2027 г., каза Ефремова. Тя посочи образованието, здравеопазването, спорта и социалната сфера като приоритетни в бюджета за следващата година. За служителите в бюджетната сфера, за които е предвидено увеличение на заплатите, ще има и отделна корекция на възнагражденията във връзка с втората стъпка по поемането на осигуровките от заетите в публичния сектор, обясни министърът.

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Ефремова уточни, че сред служителите в сектор „Сигурност“ със замразени възнаграждения са полицаите и военните. Заплатите на министрите и на членовете на политическите кабинети също ще останат на сегашните си равнища през 2027 г., каза тя.

Първият етап от административната реформа е обхванал съкращаване на незаети щатни бройки и поетапно пенсиониране на служители, които са навършили необходимата възраст и имат нужния стаж, каза Ефремова. В Министерството на труда и социалната политика първо са предложени за съкращаване свободните щатове, тъй като броят им е бил голям, обясни тя.

Евентуални допълнителни съкращения ще се правят след функционален анализ и ще засегнат звена с дублиращи се функции или звена, за които анализът установи, че са излишни. Всяко ведомство ще преценява как да се вмести в намалените разходи за издръжка, които включват и разходите за персонал, посочи министърът. По думите ѝ решенията в социалната сфера трябва да гарантират, че гражданите ще продължат да бъдат обслужвани на гише.

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Административната реформа върви успоредно с цифровизацията, каза Ефремова. Като пример тя даде Агенцията за социално подпомагане, където и 34-те услуги се предоставят електронно. По думите ѝ електронно са достъпни и услугите на Агенцията по заетостта.

На въпрос дали е имало идея за частично прехвърляне на средства от частните пенсионни фондове Ефремова определи дискусията като „димка“, която нагнетява страхове за спестяванията по индивидуалните партиди. Тя каза, че за доверието в осигурителната система е важно хората да виждат пряката връзка между осигурителните си вноски и правата си при болнични, безработица и пенсиониране.

На въпрос дали очаква заложените размери на социалните плащания да бъдат намалени при гласуването на бюджета в парламента Ефремова отговори, че не очаква това да се случи, тъй като по думите ѝ те са договорени и защитени като необходими.

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Пенсии Коледни добавки Наталия Ефремова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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