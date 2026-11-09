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В три руски региона всеки трети загинал мъж е убит във войната

09 ноември 2026, 21:18 часа 822 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
В три руски региона всеки трети загинал мъж е убит във войната

В Бурятия, Тива и Забайкалския край приблизително една трета от мъжете на възраст между 18 и 49 години, починали от началото на руската инвазия в Украйна до средата на 2024 г., са намерили смъртта си заради причини, свързани с войната, според изтекли данни на Росстат, анализирани от Bloomberg. За сравнение, в Москва и Санкт Петербург делът на тези мъже е бил 10%. До 30 октомври 2026 г. Mediazona и руската служба на BBC са идентифицирали 5879 смъртни случая в Бурятия, 2421 в Тива и 5736 в Забайкалския край, докато в Москва и Санкт Петербург са идентифицирани съответно 3505 и 2362.

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Най-необлагодетелствани

Тива, Бурятия и Забайкалският край са сред 10-те икономически най-необлагодетелствани региона в Русия. В първия над 20% от населението живее под прага на бедността, във втория - почти 16%, а в третия - около 13%. Въз основа на резултатите от 2025 г. те също така се класираха на 85-то, 82-ро и 81-во място в класацията на РИА Новости на руските региони по качество на живот, което ги поставя сред петте най-лоши представители. Изчислението е базирано на доходи, заетост и демографски данни.

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Общо данните на Росстат, откраднати от беларуската хакерска група Cyberpartisans и украинската Silent Crow, съдържат над 11 милиона смъртни акта за периода от 2021 г. до края на август 2026 г. Записите посочват възраст, място на пребиваване и обстоятелства на смъртта. Агенцията изчислява, че близо 392 700 смъртни случая са пряко свързани с войната. Това се потвърждава от специални кодове, както и от термините „военна операция“, „обстрел“ и „дронове“, които агенцията използва, за да обозначи причините.

Все по-възрастни мъже

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Данните показват също, че с проточването на боевете Русия започна да набира все по-възрастни мъже на фронта. Докато 146 мъже на възраст 50-59 години са починали от причини, свързани с войната, през първата половина на 2022 г. през същия период на 2025 г. са регистрирани над 12 600 смъртни случая, или 16% от всички смъртни случаи сред мъжете на тази възраст. Сред мъжете на възраст 18-29 години войната е причина за приблизително две трети от всички смъртни случаи през същия период.

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Журналистите не са открили доказателства за манипулиране: изтеклите метаданни съвпадат с изтеглените от оригиналната база данни. Сравнението с официалната статистика на Росстат разкри несъответствие от 0,1% за 2021 г., 0,2% за 2022 г. и приблизително 1% за 2023 г. В последния случай по-високият процент може да се обясни със забавяния в регистрирането на смъртните случаи от войната, отбелязва Bloomberg.

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Русия война Украйна убит руски войник загинали руски мъже
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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