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Буданов: Настояваме за продължаване на дипломатическите преговори и ускоряване на размяната на военнопленници

10 ноември 2026, 0:35 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Кирило Буданов
Буданов: Настояваме за продължаване на дипломатическите преговори и ускоряване на размяната на военнопленници

Началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов заяви днес, че за Киев е важно дипломатическият процес да продължи по време на тристранните преговори в Абу Даби, като Украйна ще постави акцент върху размяната на военнопленници и други хуманитарни въпроси, предаде Ройтерс.

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"Важно е дипломатическият процес да продължи", написа Буданов в Телеграм, докато пътуваше към мястото на срещата, която започва утре. "Планираме да отделим значително внимание на хуманитарното направление. Трябва да ускорим размяната на военнопленници“, добави той.

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Украинската делегация на преговорите с посредничеството на САЩ, които ще бъдат първите от февруари, се оглавява от ръководителя на външното разузнаване Рустем Умеров.

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война Украйна Кирило Буданов размяна на военнопленници
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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