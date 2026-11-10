Буданов: Настояваме за продължаване на дипломатическите преговори и ускоряване на размяната на военнопленници

Началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов заяви днес, че за Киев е важно дипломатическият процес да продължи по време на тристранните преговори в Абу Даби, като Украйна ще постави акцент върху размяната на военнопленници и други хуманитарни въпроси, предаде Ройтерс.

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"Важно е дипломатическият процес да продължи", написа Буданов в Телеграм, докато пътуваше към мястото на срещата, която започва утре. "Планираме да отделим значително внимание на хуманитарното направление. Трябва да ускорим размяната на военнопленници“, добави той.

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Украинската делегация на преговорите с посредничеството на САЩ, които ще бъдат първите от февруари, се оглавява от ръководителя на външното разузнаване Рустем Умеров.

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