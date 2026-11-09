Радар за икономика: Най-важните новини на 9 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 9 ноември 2026 г.

Не само ще обеднеем, а ще задлъжнеем: Министерство на финансите предлага 100 млн. евро нов дълг

Министерството на финансите ще предложи още 100 млн. евро нов дълг под формата на държавни ценни книжа на вътрешния пазар на аукцион, става ясно от обявата на сайта на Българската народна банка. Предлаганите книжа са със срок от 10 години и годишен лихвен купон от 3,50%.

Още: Не само ще обеднеем, а ще задлъжнеем: Министерство на финансите предлага 100 млн. евро нов дълг

"Ще си бръкнете в спестяванията": Асен Василев обясни - догодина харчим 80 евро повече при ръст на заплатите от 50 евро

Ще си бръкнете в спестяванията. Това каза в сутрешния блок на бТВ лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев във връзка с бюджет 2027 г. Той обясни, че ако заплатата ви е 1000 евро този година, догодина ще стане 1050, но ще си бръкнете в спестяванията, защото ръстът е по-малък от инфлацията. С други думи - ще харчите 80 евро повече при ръст на заплатата от 50 евро. Ето защо той смята, че в бюждета за 2027 година е заложено обедняване на хората.

Още: "Ще си бръкнете в спестяванията": Асен Василев обясни - догодина харчим 80 евро повече при ръст на заплатите от 50 евро

С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

Майчинството през втората година ще се увеличи от 398 на 450 евро, минималната работна заплата ще достигне 660 евро, а коледните добавки за най-уязвимите ще останат 50 евро. Това са част от социалните мерки, заложени в проектобюджета за 2027 г., които представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV. Тя добави и че пенсионерите ще живеят по-добре през 2027 г.

Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

Проданов опонира на Асен Василев за обедняването с Бюджет 2027

Депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов опита да обори бившия финансов министър, а сега лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев за рецесията. В студиото на БНТ Проданов отново представи числата в бюджета и увери, че няма да се стигне до такава.

Още: Проданов опонира на Асен Василев за обедняването с Бюджет 2027

Kaufland ще преразгледа 200 млн. евро инвестиции в България заради наложена нова глоба

Снимка: Kaufland

Kaufland България обяви, че ще преразгледа инвестиции от 200 млн. евро в страната заради наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба от над 75,6 млн. евро. Търговската верига категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти и определя санкцията като необоснована и несъразмерна.

Още: Kaufland ще преразгледа 200 млн. евро инвестиции в България заради наложена нова глоба

Еврото с обрат в началото на седмицата

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно и премина и ключовата психологическа бариера от 1,12 спрямо долара. Изведнъж обаче на 6 ноември последва рязък спад и затваряне при 1,1141. Днес виждаме нов обрат в курса.

Още: Еврото с обрат в началото на седмицата

Цената на петрола смени посоката в началото на седмицата след думи на Тръмп за Иран

Цените на петрола спаднаха при отварянето на пазара в понеделник, 9 ноември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е крайно малко вероятно да разпореди нови атаки срещу Иран, докато преговорите за прекратяване на конфликта отбелязват напредък. Все пак има съобщения и от двете страни за атаки срещу кораби в Ормузкия проток или в близост до ключовия воден маршрут.

Още: Цената на петрола смени посоката в началото на седмицата след думи на Тръмп за Иран

Рязък обрат: В цяла Русия са въведени лимити върху продажбата на бензин

След неотдавнашното отменяне на ограниченията за продажбата на бензин Русия отново въвежда лимити. Най-голямата нефтодобивна компания в страната „Роснефт“ налага ограничения върху продажбата на гориво в своите бензиностанции във всички области, съобщи независимото издание The Moscow Times, което е базирано в нидерландската столица Амстердам. Настоящите лимити ограничават покупките до 30 литра на зареждане в градовете. По пътищата шофьорите могат да закупят до 50 литра. Наливането на гориво в бутилки на бензиностанциите не е разрешено.

Още: Рязък обрат: В цяла Русия са въведени лимити върху продажбата на бензин