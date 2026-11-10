Зеленски разкри коварен план на Русия за мостовете в Украйна (ВИДЕО)

Русия провежда операция срещу мостове и електропреносни мрежи в Украйна, за да раздели страната по поречието на река Днепър и да направи живота на хората максимално труден. Това заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение към нацията в понеделник.

Зеленски присъства на среща с представители на фронтовите региони, за да обсъди последиците от руските удари. „Обсъдихме подробно предизвикателствата, породени от руската операция срещу нашите мостове и електропреносни мрежи. Русия се опитва да раздели Украйна по поречието на река Днепър и да направи живота на хората, нашите градове и села възможно най-неприятен“, каза той. Зеленски добави, че контрамерките се актуализират всяка седмица и подчерта важността на всички нива на управление да защитават ефективно хората.

Според президента, кабинетът на министрите може да разпределя държавни ресурси, където е необходимо. Украинският президент съобщи също, че Русия понася рекордни загуби на фронтовата линия. Същевременно, отбеляза Зеленски, в сила са и украински санкции срещу шофьорите на камиони. „Съвсем правилно отговаряме на войната на Русия с удари и доказваме, че войната трябва да бъде прекратена“, добави той.

Зеленски обяви, че украинският преговарящ екип вече е в Обединените арабски емирства, където преговорите ще започнат утре, 10 ноември.

Руски атаки срещу мостовете в Киев

По-рано стана ясно, че движението по Северния мост в Киев е частично възобновено. Кметът на Киев обяви, че автобусите също ще могат да използват моста. Кличко заяви, че учени са извършили техническа проверка на конструкцията и въз основа на резултатите от нея движението е разрешено да се възобнови с временни ограничения. Той добави, че специалисти работят по въвеждането на реверсивно движение по моста Патон през следващите дни, за да се увеличи капацитетът му.

Съобщихме също, че от 9 ноември Киев въведе резервни транспортни маршрути между левия и десния бряг на Днепър. Министерството на вътрешните работи на Украйна обясни, че това решение е взето поради допълнителни заплахи за сигурността. По-конкретно, промените ще засегнат три моста в столицата. Подробни карти на маршрутите ще бъдат публикувани на уебсайта на патрулната полиция, а служители на реда ще проверят и подходите към мостовете и най-натоварените пътища.