Мерц с ултиматум: Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако в него няма предвидени средства за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц постави сериозен ултиматум към страните от Евросъюза - той заплашва да блокира бюджета на ЕС, ако не бъдат включени гаранции за финансиране на Украйна. Фридрих Мерц настоява споразумението за бюджета на ЕС за 2028–2034 г. да включи гаранции за финансова подкрепа за Киев през 2027 г. и следващите години.

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Според европейски служители Украйна може да се сблъска с дефицит на финансиране от около 70 милиарда евро следващата година. ЕС вече планира да отдели 45 милиарда евро за Киев. Берлин също изисква споразумение относно лихвените плащания по дълговете на Украйна и как тези разходи ще бъдат разпределени между държавите членки на ЕС.

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Припомняме, че до момента Унгария, Словакия и Чехия обявиха, че категорично няма да участват в евентуален нов заем за Киев. България в лицето на премиера Румен Радев също вече даде заявка, че страната ни няма да участва в подобна инициатива. Той оправда подобно решение с липсата на средства в бюджета. Все пак, още когато пое властта през пролетта, Румен Радев обяви, че страната ни няма да спира инициативите, по които има консенсус в Евросъюза.

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