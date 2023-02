Нови руски удари с ракети и дронове в няколко области на Украйна (СНИМКИ)

Ударени са обаче ключови обекти от инфраструктурата на защитаващата се страна. Има и поне една жертва – в област Днепропетровск. Губернаторът Серхий Лисак съобщи, че 79-годишна жена е била убита при руски ракетен удар по град Павлоград, разположен на 75 км източно от столицата на областта Днепър.

⚡️1 killed, 2 injured in Russian missile attack on Dnipropetrovsk Oblast.



Dnipropetrovsk Oblast Governor Serhiy Lysak reported that a 79-year-old woman was killed amid a Russian missile strike on the city of Pavlohrad, located 75 kilometers east of the regional capital Dnipro. pic.twitter.com/RsMutPT7lz