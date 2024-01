Новини за събуждане: Масирани атаки с дронове на руска и украинска територия (ВИДЕО)

Според контролираната изцяло от Кремъл руска информационна агенция ТАСС, тази сутрин е имало голяма атака с дронове срещу няколко руски области, както и срещу окупирания от руснаците Крим. ТАСС се позовава на руското военно министерство, което е публикувало в официалния си канал в Телеграм информация малко след 6:00 часа сутринта.

Още: Единствената петролна рафинерия на руското Черноморие преустанови работа след украинските атаки (ВИДЕА)

Съгласно информацията, руската ПВО е свалила 21 украински дрона - над Крим, Белгородска, Брянска, Калужска и Тулска област. 11 от дроновете са свалени над Крим, 5 - над Белогордска област, 3 над Брянска област, по 1 дрон в Калужка и Тулска област.

Същевременно губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев посочва военното летище "Белбек" като цел, както и че има свалени дронове там. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" цитира съобщения в социалните мрежи за взривове в Саки, където също има руско военно летище.

В сутрешната сводка на украинския генщаб има кратко съобщение, че тази нощ Русия е изстреляла 35 дрона клас "Шахед". Свалени са 15 дрона. Към полунощ в телеграм канала на украинските ВВС излязоха съобщения за опасност от атаки с дронове - изброени бяха няколко области, където са засечени дронове, включително Киевска, Полтавска и Виница.

Още: Украйна удари руска петролна база, Русия порази жилищна сграда в Одеса (ВИДЕО и СНИМКИ)

Напоследък Русия обстрелва много украински военни позиции в Херсонска област, по източния и западния бряг на река Днепър.

Destruction of a Russian SuperCam surveillance and reconnaisance drone by Ukrainian air defense units in the Kherson region. pic.twitter.com/PUgRgVgdXd