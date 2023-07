Обобщение: Какви оръжия ще получи Украйна след срещата на НАТО?

Украйна ще получи над 1,5 млрд. евро военна помощ от международните си партньори. В пакетите на отделните страни се съдържат ракети с голям обсег SCALP, танкове Leopard, допълнителни системи Patriot, обучение на пилоти на изтребителите F-16 и др.

Резников говори за поне 7 пакета военна помощ:

- Германия: новият пакет от помощи на стойност 700 млн. евро включва 25 танка Leopard 1A5, 40 бойни машини на пехотата Marder 1A3, 2 системи за противовъздушна отбрана Patriot, 5 бронирани превозни средства Bergepanzer 2, 20 000 броя 155-милиметрови артилерийски снаряда, 5000 димни снаряда.

Днес Берлин обяви дори още повече: Германия с още повече военна помощ за Украйна, в списъка има и ПВО-системи;

- Австралия: новият отбранителен пакет включва 30 БТР-а Bushmaster;

- Норвегия: Осло увеличи размера на бюджета за военна помощ за Украйна от 240 на 930 млн. долара годишно. Има споразумения за укрепване на въздушната отбрана и артилерийския потенциал. Освен това норвежците обещаха още 1000 разузнавателни дрона Black Hornet и 2 ПВО-системи NASAMS;

- Великобритания: повече от 70 бойни машини, хиляди боеприпаси за танкове, пакет от военна помощ за ремонт на техника на стойност 64,7 млн. долара;

- Франция: далекобойни ракети SCALP с обсег около 250 км и допълнително инженерно оборудване за разминиране;

- Нидерландия: споразумение за начало на обучение на пилоти на изтребителите F-16 през август, принос към укрепването на украинските способности за противовъздушна отбрана и артилерия;

- Канада: 410 млн. долара ново финансиране, проекти в подкрепа на Украйна и за укрепване на трансатлантическата сигурност, както и одсилване на украинските въоръжени сили с бронирани машини.

Резников описа срещата на върха на НАТО в Литва като "много продуктивна". Украйна получи гаранции за сигурност от Г-7 и обещания за бъдещо членство в Алианса, въпреки че военният съюз не предостави времева рамка на Киев. Важно бе обаче, че съюзниците улесниха процедурата за членство и създадоха Съвет Украйна - НАТО, т.е. решенията няма да се взимат без съгласието или одобрението на украинския президент Володимир Зеленски.

ОЩЕ: Зеленски не получи "идеалния резултат" от НАТО: Знам, че никой не иска световна война (ВИДЕО)

🚀 Ukraine will receive over €1.5 billion in military aid from its international partners.



✳️ Long-range SCALP missiles, Leopard tanks, additional Patriots, F-16 pilot training are just some of the things that can be announced publicly.



We can mention at least seven packages…