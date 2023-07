Кулеба обяви кога изтребителите F-16 ще полетят над Украйна (ВИДЕО)

Това трябва да се случи до края на март 2024 г., каза Кулеба в интервю за "Радио Свобода".

"By the end of March 2024, F-16 fighters should fly in Ukrainian skies," Foreign Affairs Minister Kuleba said. He said that training should begin around August, possibly early September. The preparation of legal decisions necessary for the transfer of the planes will continue. pic.twitter.com/4qrIdLRtCN

Той заяви, че обучението на украинските пилоти трябва да започне около август, евентуално в началото на септември тази година. Подготовката на правните решения, необходими за прехвърлянето на самолетите, ще продължи.

Освен това Кулеба отбеляза, че е необходимо да се обучават инженери и техници, както и да бъде напълно завършена съответната инфраструктура. Украйна ще продължи да се опитва да ускори този процес, обеща той.

Дания и Холандия обявиха създаването на коалиция за обучение на украински пилоти, техници и помощен персонал за изтребители F-16. Това обяви военният министър на Украйна Олексий Резников на срещата на върха на НАТО във Вилнюс. Според информацията - обучението ще започне през август в учебна база в Румъния.

Решението за създаване на такъв център в северната ни съседка бе взето в началото на месеца. Тогава членове на румънския Върховен съвет за национална отбрана потвърдиха, че ще бъде създадена тренировъчна база за изтребители F-16.

Днес, 12 юли, украинският президент Володимир Зеленски се срещна с нидерландската делегация във Вилнюс. Двустранните разговори бяха водени от него и от премиера на Нидерландия (в оставка) Марк Рюте. Двете страни потвърдиха ангажимента за обучение на украински пилоти на изтребители, както и подобряването на противовъздушната отбрана и артилерията на украинската армия.

The delegation from The Netherlands met with Zelenskyi and his staff. They talked and confirmed pilot training for Ukraine as well as strengthening air defense and artillery. The Netherlands is a true friend to Ukraine since the beginning of the war. pic.twitter.com/8AkKe52BF5