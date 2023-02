Оценка от САЩ: Путин действа нерешително във войната с Украйна (ВИДЕО)

На първо място, Путин така и не нарежда все още пълна мобилизация в Русия, след като е видно, че Украйна устоява на руснаците в параметрите на т.нар. "специална военна операция" - тоест използване на ограничени като брой руски сили, с нагласа, че украиците бързо ще се предадат. След овладяването на Северодонецк и Лисичанск в началото на юни, 2022 година, руснаците така и не постигат значителен успех на бойното поле – едва в началото на януари падането на Соледар може да се счита за такъв, но преди това Русия загуби единствения голям областен украински град, който беше овладяла – Херсон, загуби и ключовите градове Купянск, Изюм и Лиман. Това обаче така и не доведе до въвеждане на военно положение в Русия, до официално обявяване на война на Украйна и пълна мобилизация. Вместо това Путин поддържа фасада, че войната всъщност е нещо лимитирано - "специална военна операция", макар да почна да говори, че тя ще продължи дълго време. Руският президент не заглуши и силните националистически гласове, които почнаха да го критикуват, че не прави достатъчно, за да спечели Русия.

Специално за мобилизацията в Руската федерация – официално тя си остава "частична", макар да продължава, но де факто след като уж официално (на думи) е приключила, което подсказва, че руският президент все още внимава много каква ще е обществената реакция при пълна мобилизация.

Според ISW, Москва обявява големи планове за военни реформи, но Путин все още не действа решително в тон с обявеното – именно защото за целта трябва пълна мобилизация на практика, а не само на думи.

Освен всичко друго, Путин разчита на изкупителни жертви, когато стане напечено – например частичната мобилизация беше обявена и обяснена на руското общество от военния министър Сергей Шойгу. Постоянните промени в ръководството на руските сили в Украйна също са символ на тази политика.

Всичко това, според експертите от ISW, подсказва, че Путин гледа да избегне пряк сблъсък с НАТО и рискът от ядрена война остава минимален.

Военните действия в Украйна

Close quarter combat versus Russian forces who hid in a shed, refusing to surrender and opened fire at Ukrainian forces. Wiped out by a grenade. pic.twitter.com/RHrXcyPaTg — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2023

В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия няма нещо много различно, но категорично Купянск (Харковска област) и Лиман (Донецка област) са посочени като направления, в които руснаците извършват атакуващи действия. (КАРТА) В района на Купянск има повече на брой артилерийски обстрели от руска страна, отколкото беше обичайно досега – това се потвърждава и от украински данни, и в дневния обзор на руското военно министерство. Обичайно руската военна тактика включва първо обстрели, с които да се разчиства терен и чак след това пехотна атака.

(КАРТА) В Донецка област, при Бахмут руският натиск е най-силен. Украинският щаб съобщава, че удържа при Ивановско (5-6 километра на югозапад-запад от самия Бахмут) и при Парасковивка (на север от Бахмут), но се засилва впечатлението, че лека-полека руснаците напредват и от юг, и от север. Боеве има при жп гара Ступки (тя се пада точно след Парасковивка и Красна Хора – КАРТА) в район Забахмутка на изток, района на гробищата в Опитно на юг (3-4 километра от Бахмут).

Soldiers of the 93rd brigade are fighting with the Russians on the outskirts of Bakhmut. pic.twitter.com/ZRnmZXBndA — Paul Jawin (@PaulJawin) February 5, 2023

(КАРТА) В Луганска област, руснаците също преминават в атака. На север от Диброва, която се намира на 5 километра южно от Кремена, има овладяване на нови позиции от руските части, а на юг от Кремена, в гористата местност вървят тежки боеве. Много важно ще е опазването на Билохоривка, която е отправна точка за бъдещи операции, защото оттам се преминава река Северски Донец.

Here it is clearly visible kamikaze drone attacking the Russians pic.twitter.com/F5DKDVrXbQ — Paul Jawin (@PaulJawin) February 5, 2023

(КАРТА) В Угледар и Запорожието няма особена промяна, няма и видимо формиране на нови руски ударни групи – засега. Информацията се потвърждава и от популярния руски телеграм канал "Рибар".

ОЩЕ: Украйна очаква нова голяма руска атака до десетина дни